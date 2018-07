12 cursos online gratuitos para aprender sobre dinheiro e investimentos

São Paulo – Por mais chato que pareça, organizar a bagunça da vida financeira pode ser uma libertação. Chega de viver angustiado porque o dinheiro do salário sempre acaba antes do fim do mês e nunca sobra nada para investir.

Para isso, os cursos a seguir são uma mão na roda para aprender sobre dinheiro e investimentos. Gratuitas e online, as aulas são ministradas por professores de instituições de peso do mercado financeiro, mas se propõem a serem didáticas.

Confira a seguir 12 cursos na internet que podem ajudar a ter mais controle financeiro e a conhecer melhor o universo dos investimentos:

1. Banco Central – Gestão de finanças pessoais

Carga horária: 20 horas.

O que você vai aprender: Orçamento pessoal, crédito e endividamento, consumo planejado e investimentos estão entre os módulos do curso, com conteúdo apresentado em vídeos animados.

Como se inscrever: No site do Banco Central.

2. CVM – Poupança e investimento

Carga horária: 15 horas.

O que você vai aprender: Como organizar as contas e a vida financeira, sair do endividamento e adequar investimentos ao seus objetivos, prazos e perfil.

Como se inscrever: No site da CVM ou pelo e-mail cursos@cvm.gov.br.

3. CVM – Educação financeira para jovens

Carga horária: 15 horas.

O que você vai aprender: Como consumir de forma consciente, planejar as finanças para o curto e o médio prazo, sair do endividamento e investir o dinheiro poupado.

Como se inscrever: No site da CVM ou pelo e-mail cursos@cvm.gov.br.

4. CVM – Matemática financeira básica

Carga horária: 5 horas.

O que você vai aprender: Conceitos introdutórios de matemática relacionados a consumo, empréstimos, financiamentos e investimentos, com aplicações práticas.

Como se inscrever: No site da CVM ou pelo e-mail cursos@cvm.gov.br.

5. B3 – Finanças pessoais e investimentos em ações

Carga horária: 13 horas.

O que você vai aprender: Como organizar suas finanças, evitar dívidas e investir para conquistar seus objetivos.

Como se inscrever: No site da B3.

6. B3 – Como investir no Tesouro Direto

Carga horária: 2 horas.

O que você vai aprender: O que é Tesouro Direto e as principais características dos títulos públicos, o passo a passo para comprar e vender esses papéis, como acompanhar os resultados e os custos que incidem nesse investimento.

Como se inscrever: No site da B3.

7. B3 – Guia de investimentos em renda fixa

Carga horária: 2 horas.

O que você vai aprender: Os principais títulos de renda fixa e como compará-los, as formas de remuneração, taxas, impostos e os riscos desses investimentos.

Como se inscrever: No site da B3.

8. B3 – Mercado de ações

Carga horária: 1 hora.

O que você vai aprender: Os conceitos que envolvem o mercado de ações e de fundos listados na B3 e como esses investimentos são negociados.

Como se inscrever: No site da B3.

9. FGV – Como organizar o orçamento familiar

Carga horária: 12 horas.

O que você vai aprender: Como identificar seu perfil financeiro, planejar seu orçamento e organizar a sua vida financeira em caso de endividamento.

Como se inscrever: No site da FGV.

10. FGV – Como fazer investimentos 1 e 2

Carga horária: 12 horas no curso 1 e 8 horas no curso 2.

O que você vai aprender: No curso 1, como definir investimentos e as características de cada aplicação, especialmente fundos de investimento. No curso 2, como montar uma carteira diversificada de ações e entender sobre correlação entre ativos, risco sistêmico, investimento em ouro e derivativos.

Como se inscrever: No site da FGV.

11. FGV – Como planejar a aposentadoria

Carga horária: 10 horas.

O que você vai aprender: Métodos para programar as finanças para o período de vida pós-trabalho.

Como se inscrever: No site da FGV.

12. FGV – Como gastar conscientemente

Carga horária: 8 horas.

O que você vai aprender: Como planejar e gastar dentro do orçamento e quando comprar à vista ou a prazo.

Como se inscrever: No site da FGV.