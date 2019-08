10 viagens de até R$ 500 para fazer com o dinheiro do FGTS

São Paulo – A Caixa deve divulgar nesta segunda-feira (5) o calendário para saque de até 500 reais de cada conta ativa e inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O período de saques deve começar em setembro deste ano e terminar em março de 2020.

Quem está com as contas em dia pode planejar uma viagem econômica com o dinheiro, aproveitando o período de baixa temporada, que começa neste mês. Nesse período, os preços das viagens costumam ser cerca de 30% mais em conta que o período da alta temporada.

Além disso, agências de viagens, como Submarino, vêm aproveitando a instabilidade do dólar e a preferência do brasileiro em viajar dentro do Brasil para oferecer promoções de passagens aéreas e diárias de hotéis, como forma de queimar o estoque.

Na agência, há viagens que custam a partir de 208 reais e podem ser parceladas em até 10 vezes. Nesse caso, cada parcela será de 20 reais.

Veja abaixo 10 pacotes de viagens no valor de até 500 reais para destinos nacionais:

Rio de Janeiro (RJ)

Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema. Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema.

Saída: 18 de outubro

Duração: 3 dias e 2 noites

Inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo e 2 noites de hospedagem no Solar Hostel 4u Copacabana, sem café

Preço: A partir de R$ 234 por pessoa

Quem leva: Submarino Viagens

Vitória (ES)

–

Saída: 14 de outubro

Inclui: Passagem aérea saindo do Rio de Janeiro e 3 noites de hospedagem com café da manhã no Sleep Inn Vitória Praia do Canto.

Preço: A partir de R$ 419 por pessoa

Quem leva: Decolar

Foz do Iguaçu (PR)

–

Saída: 28 de setembro

Duração: 6 dias e 5 noites

Inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo e 5 noites de hospedagem no Hostel Cataratas

Preço: A partir de R$ 403 por pessoa

Quem leva: Submarino Viagens

Curitiba (PR)

Curitiba Curitiba

Saída: 24 de outubro

Duração: 4 dias e 3 noites

Inclui: Transporte aéreo saindo de São Paulo e 3 noites de hospedagem no Hotel Meridiano V, com café da manhã

Preço: A partir de R$ 413 por pessoa

Quem leva: CVC

Caldas Novas (GO)

Parque Caldas Novas Parque Caldas Novas

Saída: 6 de setembro

Inclui: Passagem aérea saindo de São Paulo para Goiânia e 3 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Morada das Águas

Preço: A partir de R$ 438,00 por pessoa

Quem leva: Decolar

Balneário Camboriú (SC)

–

Saída: 29 de março de 2020

Duração: 2 noites

Inclui: Transporte aéreo saindo de São Paulo e 2 noites de hospedagem no Golden Marina Hotel com café da manhã

Preço: A partir de R$ 437 por pessoa

Quem leva: Submarino Viagens

Florianópolis (SC)