10 sites para monitorar os menores preços na Black Friday 2018

São Paulo – Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo Reclame Aqui, 51% dos consumidores acreditam que a Black Friday é pouco ou nada confiável. Apesar da fama ruim do evento, que será realizado no dia 23 e reúne descontos no varejo e no setor de serviços, é possível se proteger de “ciladas” e realizar compras com um bom custo-benefício.

Pelo menos dezferramentas comparam preços de um mesmo produto antes e depois do período do evento e ajudam a checar se os descontos são reais.

Os sites Zoom, Precifica, JáCotei, Black Friday de Verdade, Reclame Aqui, BlackFriday.com.br, Buscapé, SaveMe, Méliuz e Cuponation podem ser usados desde já para pesquisar o histórico de preços e, durante o evento, para comparar qual empresa oferece o melhor preço.

Comparar preços é importante, já que a ferramenta do Precifica, que monitora 93 mil ofertas de produtos, pertencentes a 23 departamentos e distribuídos em 17 sites, mostra que, em média, as empresas aumentaram em 30% os preços dos produtos no início do mês e voltaram a baixá-los em 30% logo depois, no dia 5.

No dia 2, o preço médio dos produtos monitorados era de 784,72 reais. No dia 3, o preço médio chegou a 1.128,07 para, no dia 5, voltar ao patamar de 780,83 reais, um desconto real de 0,5%. Desde então, o preço médio oscilou pouco.

Portanto, um produto que está agora com um desconto de 30% tem grandes chances de estar sendo vendido pelo preço “normal”, um nível que vinha se mantendo estável desde a segunda quinzena de outubro.

Veja abaixo o que cada uma das plataformas oferece e evite compras “furadas”:

1) Zoom

O comparador de preços permite buscar pelos produtos com maiores descontos e menores preços, e ainda conferir o histórico de preço de cada produto nos últimos seis meses. É possível criar alertas de preços para cada produto. Os melhores descontos levam a etiqueta “pechincha”.

2) Precifica

O site criou um sistema para que os consumidores possam acompanhar em tempo real os preços dos produtos e suas categorias. É possível verificar a oscilação retroativa dos valores e saber se uma promoção é real.

A ferramenta mostra os sites, categorias de produtos e produtos que mais baixaram e aumentaram de preço. A ferramenta possibilita que o usuário avalie a variação de preços em três momentos: diário, semanal ou mensal.

3) JáCotei

O site mostra produtos com o selo “Desconto Real”, que estão com o menor preço dos últimos meses. Assim como em outros comparadores, dá para cadastrar um alerta de preços e ser avisado quando o produto alcançar o valor desejado.

4) Black Friday de Verdade

O site da campanha promovida pela agência Proxy Media promete mostrar descontos reais do evento, e as lojas que patrocinam a ação se comprometem com esse objetivo. O consumidor podem se cadastrar na página para receber ofertas antecipadamente. Na edição desse ano, participam, entre outros sites, a Avianca, a Easynvest, EVino, Petz, Magazine Luíza, Sephora e Mobly. Para os consumidores que se cadastrarem, o site ainda vai distribuir um prêmio de 10 mil reais e três de mil reais em dinheiro.

5) Reclame Aqui

Todo ano, a equipe do Reclame Aqui fica à disposição para identificar os casos de fraude nos preços praticados na Black Friday, rastreando todo tipo de reclamação. O site irá apresentar na sexta-feira (23) as empresas que tiverem mais reclamações, em tempo real. Também vai exibir no site algumas ofertas reais e outras que não são de Black Friday.

6) Blackfriday.com.br

Basta preencher um cadastro e o site envia por e-mail os principais descontos oferecidos pelas empresas. Quem se cadastra concorre a 1 milhão de pontos no programa TudoAzul ou a 10 mil reais em dinheiro. A plataforma da campanha promete entregar ao consumidor descontos reais aplicados e um ranking das melhores ofertas na sexta (23).

O consumidor pode se cadastrar na página para receber as ofertas antecipadamente e fazer o download da extensão do site no Google Chrome, que permite abrir a página de produto de uma loja na internet e automaticamente fazer a comparação de preços com outras empresas monitoradas. Caso esteja comprando em uma das lojas monitoradas pela ferramenta, a aplicação oferece diversos cupons de desconto cadastrados para serem testados automaticamente.

7) Buscapé

O site permite acompanhar a variação do preço do produto no último ano e monitorar o preço de um produto específico. Também permite cadastrar alertas de preços e envia notificações por e-mail quando o produto atinge o valor determinado pelo usuário. Na página principal, o consumidor pode cadastrar o seu e-mail para receber as ofertas selecionadas pelo site no dia do evento.

8) SaveMe

O site de cupons de desconto oferece códigos promocionais de e-commerces e empresas de serviços, como restaurantes, salões de beleza, empresas de turismo e entretenimento, que participam da Black Friday.

9) Méliuz

O site de cashback devolve até 3,5% do valor pago em compras na Americanas.com durante a Black Friday e oferece cupons exclusivos do site, que dão até 30% de desconto na compra de diversos produtos, diretamente na conta bancária. Para ter direito aos cupons de desconto e ao cashback, o consumidor precisa se cadastrar na plataforma, gratuitamente.

10) Cuponation

O site especializado em cupons de desconto criou uma página criada especialmente para a Black Friday, onde exibe cupons com maiores descontos, que podem chegar a 70%.