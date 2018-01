10 sites e apps para comprar material escolar mais barato

São Paulo – Chegou a época em que as crianças piram para escolher a mochila e o caderno do ano para a escola. Enquanto isso, pais se preocupam com os preços dos materiais escolares, que variam até 260% para o mesmo produto em São Paulo, segundo o Procon.

Por isso, reaproveitar itens em bom estado, pesquisar preços e antecipar as compras são lições fundamentais para economizar, como recomenda o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Para ajudar nessa missão, a seguir, o site EXAME recomenda sites que podem ajudar a comprar e vender livros e materiais de segunda mão. Também sugere ferramentas que ajudam a trocar itens, comparar preços e usar cupons de desconto para economizar nos materiais.

Para comprar e vender livros e materiais usados

A melhor forma de comprar e vender livros didáticos usados é à moda antiga: diretamente com os pais das crianças das séries acima na escola. Procure se informar se o colégio vai realizar alguma feira ou se há um grupo de pais no Facebook ou no WhatsApp.

Se não funcionar, o site Estante Virtual conecta compradores e vendedores de livros usados, em média, 52% mais baratos do que nas livrarias. Para vender livros usados dos seus filhos, o site cobra uma mensalidade a partir de 49,90 reais e uma tarifa mínima de 2 reais por pedido.

O Livronauta também é uma alternativa para comprar livros didáticos de sebos de todo o Brasil, à venda online.

No Mercado Livre, além de livros, dá para comprar e vender mochilas, estojos e outros materiais usados. O anúncio pode ser grátis ou custar 11% do preço final do produto, conforme o modelo.

No OLX, também dá para comprar e vender livros usados, mochilas de segunda mão e o que mais os pais desejarem. Os anúncios são gratuitos, mas há a possibilidade de pagar para que os seus produtos tenham mais visibilidade.

Para trocar livros e materiais

O Yzye é um aplicativo especializado em troca, compra e venda de livros didáticos usados. A ideia do app é criar uma comunidade em sua escola ou universidade, para que todos economizem. Os usuários podem trocar mensagens na própria plataforma.

Grupos de troca, doação e venda no Facebook também são aliados na hora de adquirir livros didáticos, material escolar e até uniformes.

Para pesquisar preços de materiais

Os sites comparadores de preços na internet facilitam as buscas para comprar material escolar pela internet.

O Zoom mostra o preço mais baixo do mesmo produto e disponibiliza gráficos do histórico de preços dos produtos, para o consumidor conferir se a loja aumentou o preço de propósito antes do início das aulas. O consumidor também pode cadastrar o produto desejado e o valor que pretende pagar por ele e, se o preço for atingido, o usuário é avisado por email.

O JáCotei possibilita instalar uma extensão no seu navegador Chrome, que, quando o consumidor acessa uma loja online, a ferramenta alerta se há o mesmo produto com preço mais baixo em outra loja.

No Sua Lista Escolar, pais podem enviar a lista de materiais dos filhos, e o site encaminha uma pesquisa catalogada, com os produtos disponíveis de diferentes marcas e preços.

Vale lembrar, no entanto, que é preciso incluir o valor do frete nas comparações, para o barato não sair caro.

Para usar cupons de desconto

É possível comprar materiais escolares pela internet usando códigos promocionais que dão entre 10% e 20% de desconto. Os sites Cuponomia e Buscadescontos oferecem cupons de desconto em lojas como Amazon, Submarino, Kalunga, Saraiva e Americanas.com. Os sites dessas grandes varejistas criam seções específicas para vender materiais escolares nesta época do ano.

Além de cupons de desconto, o site de cashback Méliuz oferece parte do dinheiro de volta na compra de materiais escolares. Para ter direito ao cashback, o consumidor precisa se cadastrar na plataforma, gratuitamente. Depois, é só procurar a loja que deseja e fazer a compra normalmente. O estabelecimento avisa o Méliuz sobre a transação e, em até 60 dias, o valor é devolvido.