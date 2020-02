10 frases de Warren Buffett para te ajudar nas finanças

São Paulo — Com uma fortuna estimada de 90,3 bilhões de dólares (segundo a norte-americana Bloomberg), o megainvestidor e filantropo de 89 anos, Warren Buffett, é o quarto homem mais rico do mundo — e um exemplo para muitos quando o assunto é dinheiro.

As três primeiras ações de Buffett foram comprada em 1941, quando ele tinha 11 anos, por 38 dólares cada uma. Ainda criança, ele segurou os papéis quando caíram para 27 dólares e os vendeu assim que atingiram a marca de 40 dólares. A experiência, para ele, deixou uma lição: comprar e esperar.

Desde 1969, Buffett é também o líder da Berkshire Hathaway, empresa que oferece serviços sobre investimentos e é avaliada em 516 bilhões de dólares.

Entre outras coisas, Buffett ocupou o posto de homem mais rico do mundo em 2008, criou um grupo com Bill Gates para doar a maioria de suas riquezas para a caridade, se tornou investidor da Apple e, apesar disso, continuou usando um celular do modelo “flip”.

Pensando nisso, selecionamos 10 frases do megainvestidor para te ajudar nas finanças.

Confira as 10 frases de Buffett: