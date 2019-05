10 destinos baratos para viajar nas férias de julho

São Paulo – Faltando quase um mês para as férias escolares de julho, um levantamento do site Quanto Custa Viajar indica dez destinos baratos para quem quer mora em São Paulo e quer descansar, mas ainda não conseguiu planejar a viagem.

Para quem está com o orçamento mais apertado, é possível viajar para cidades do interior de São Paulo, nas quais é possível chegar de carro ou ônibus partindo da capital. Um exemplo é o Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira (Petar), a 320 km da capital, e as cidades vizinhas de Campos do Jordão: Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

Quem consegue bancar passagens aéreas pode decidir entre Chapada dos Veadeiros (GO), Porto Seguro (BA) e Teresópolis (RJ), entre outros destinos fora do estado.

O levantamento considera o valor de hospedagem, que inclui uma diária para um casal em hotel ou pousada 3 estrelas. O valor de passagem aérea é por pessoa e equivalente a bilhetes de ida e volta com taxas simuladas para os dias 13 a 20 de julho, com voos partindo da capital. Já o valor da passagem de ônibus é uma média e pode variar conforme dia, horário e demanda. Por fim, o custo diário é uma média de gastos com passeios, alimentação e transporte nas cidades.

Segundo o buscador de viagens, no caso de cidades de interior tanto em São Paulo como em outros estados o ideal é ir de carro, para poder se transportar no destino. Caso essa seja a opção do viajante, o custo diário do destino aumenta R$ 85 por conta do aluguel do carro.

Quem tem filhos deve considerar no cálculo uma hospedagem maior. Uma simulação para quem tem uma criança de 5 anos e uma de 13 anos faz a diária variar entre 350 reais e 400 reais. Crianças de colo não pagam passagens aérea, enquanto crianças de 2 a 12 anos costumam pagar 75% do valor integral da passagem. No caso de passeios e alimentação, o custo da criança é equivalente à metade do de um adulto.

Veja abaixo opções de viagens para as férias de julho:

Domingos Martins (ES)

Descrição: Pequena cidade serrana com arquitetura e gastronomia típica alemã, além de trilhas pelas montanhas

Transporte: Avião até Vitória (R$ 480) e ônibus até Domingos Martins (R$ 14)

Hospedagem: R$ 250 por dia

Alimentação e passeios: R$ 75 por pessoa

Porto Seguro (BA)

Descrição: Cidade litorânea histórica que fica perto de Arraial D´Ajuda e Trancoso

Transporte: R$ 777 (passagem aérea)

Hospedagem: R$ 220 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 85/pessoa

Itabirito (MG)

Descrição: Cidade histórica perto de Ouro Preto com cachoeiras e trilhas e que promove um festival gastronômico em julho

Transporte: Avião até Belo Horizonte (R$ 365) e ônibus até Itabirito (R$ 40)

Hospedagem: R$ 235 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 80/pessoa

Chapada dos Veadeiros (GO)

Descrição: Região montanhosa com trilhas e diversas cachoeiras

Transporte: Avião até Brasília (R$ 438) e ônibus para Alto Paraíso de Goiás (R$ 60)

Hospedagem: R$ 230 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 80/pessoa e R$ 300 (guia com transporte para até 4 pessoas), respectivamente

Teresópolis (RJ)

Descrição: Cidade serrana com trilhas

Transporte: Avião até o Rio de Janeiro (R$ 273) e ônibus até Teresópolis (R$ 20)

Hospedagem: R$ 310 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 95 por pessoa

Cunha (SP)

Descrição: Cidade serrana conhecida por seu lavandário, cachoeiras e trilhas

Transporte: R$ 100 (ônibus)

Hospedagem: R$ 285

Alimentação e passeios: R$ 100

São Bento do Sapucaí (SP)

Descrição: Próxima de Campos do Jordão, tem restaurantes e trilhas

Transporte: R$ 120

Hospedagem: R$ 270 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 85

Serra Negra (SP)

Descrição: Estância hidromineral

Transporte: R$ 120 (ônibus)

Hospedagem: R$ 280 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 80

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Descrição: Cidade com arquitetura histórica e restaurantes vizinha de Campos do Jordão

Transporte: R$ 110 (ônibus)

Hospedagem: R$ 300 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 100

Petar (SP)

Descrição: Parque que abriga mais de 300 cavernas, trilhas e cachoeiras

Transporte: R$ 200 (ônibus)

Hospedagem: R$ 220 (diária)

Alimentação e passeios: R$ 70 e R$ 200 (guia para grupo de até 8 pessoas)