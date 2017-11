10 carros que você consegue vender perto da tabela Fipe

São Paulo – Referência para quem quer vender e comprar carros usados, a tabela Fipe dificilmente reflete o preço real praticado nas negociações. Em geral, vendedores abaixam o preço. Pensando nisso, o site OLX fez um levantamento dos dez carros que perdem menos valor na hora da venda em relação à tabela Fipe.

A pesquisa pode ser uma referência para saber quanto baixar (ou não) o preço do carro para conseguir vendê-lo – ou quanto pedir de desconto, para compradores.

Nos primeiros lugares da lista, alguns modelos se destacam por apresentar preço de venda praticado acima do preço de referência da tabela Fipe. Os proprietários desses veículos podem considerar praticar uma pequena margem acima do valor de referência da Fipe, de acordo com a OLX.

Em relação às marcas, o levantamento mostra que Nissan, Honda e Volkswagen são as que perdem menos valor na revenda em relação à Fipe. Quanto maior a demanda pela marca ou pelo carro, maior tende a ser o preço de venda, mas fatores como região, conservação, cor e acessórios também influenciam.

No site OLX, 80% dos carros são vendidos em até 30 dias e 14%, em até quatro dias, segundo Marcos Leite, VP da OLX. Se demorar mais que um mês para vender, é hora de baixar o preço.

O estudo considerou o preço médio de venda de 20.372 carros no site OLX em julho. O levantamento analisou o preço de 220 versões de 76 modelos e considerou somente as versões que tiveram venda superior a 30 unidades. Por fim, a pesquisa comparou com os preços da tabela Fipe.

A seguir, confira os dez carros que perdem menos valor na hora da venda em relação à tabela Fipe, segundo o site OLX.