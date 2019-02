10 aplicativos para conseguir uma renda extra

Vamos falar a verdade: terminar o mês com uma grana a mais no bolso não seria nada mal, né? Se você também sofre para economizar, precisa conhecer estes aplicativos! Eles trazem ideias diferentes e inovadoras para te ajudar a conseguir uma graninha sem nem sair de casa.

E a melhor parte: são todos de graça! Confira nossa seleção e comece a ~faturar~!

Foap

Já pensou em vender as suas fotos? Seguindo os parâmetros estipulados pelo aplicativo, o usuário faz o upload da foto e a disponibiliza para compra. Assim que o crédito de suas vendas alcançar 5 dólares, você pode fazer o resgate do dinheiro!

Disponível: Android e IOS

DogHero

Imagine que você vai viajar e não tem com quem deixar o seu pet. Com o DogHero, você encontra um anfitrião que hospedará seu cãozinho com segurança e conforto.

E, assim como você pode encontrar alguém para cuidar do seu bichinho, você também pode se tornar anfitrião de outros pets.

O DogHero acaba sendo uma opção mais em conta para quem precisa de hospedagem para os bichinhos e uma oportunidade de conseguir uma grana (e ainda ganhar um amiguinho por alguns dias) para os anfitriões.

Disponível: Android e IOS

Enjoei

Sabe aquela roupa que você continua guardando, mas nem usa mais? Por que não colocá-lá à venda? Simples de mexer, este aplicativo é ótimo para se desfazer daquelas coisas que você já está enjoada e encontrar outras novas (ou usadas)!

Apesar de ser aberto para todos, a maior parte do público é feminino e a maioria dos produtos disponíveis são roupas e acessórios. Também vale lembrar que, caso você vá vender algo, será descontada uma taxa de 20% do valor do produto. Em contrapartida, o aplicativo sempre faz promoções para incentivar o fluxo de compras.

Disponível: Android e IOS

Skina

Com a mesma ideia de compra e venda dos aplicativos anteriores, no Skina você pode vender qualquer coisa. Basta fotografar o produto, colocar uma descrição, escolher a categoria, definir o preço e pronto! Neste aplicativo, os produtos são exibidos de acordo com a localização do usuário – assim ele só apresenta o que está próximo a você.

Disponível: Android e IOS

Airbnb

Perfeito para quem gosta de viajar! O usuário pode colocar a casa (ou apenas um quarto) para aluguel, então os interessados verificam as datas disponíveis e fazem todo o contato pelo próprio aplicativo.

Assim como você pode disponibilizar a sua casa, você também descobre novos lugares, procura quartos ou casas inteiras – pode até ser um castelo ou um iglu – e reserva a estadia para o dia desejado.

Além de muitas vezes sair mais barato que um hotel, pode ser bem mais divertido se hospedar no lar de uma pessoa nativa do lugar onde você vai!

Disponível: Android e IOS

Freelancer

Este app te dá a oportunidade de conseguir vagas temporárias e de freelancer. Todo o contato entre os empregadores e o contratado pode ser feito dentro do próprio aplicativo.

Disponível: Android e IOS

Com um conceito um pouco diferente, estes próximos aplicativos trazem a oportunidade de ganhar dinheiro de uma forma mais “fácil”, como realizando pesquisas e testes pelo próprio celular!

Pinion

A ideia do aplicativo é que você seja remunerado por opinar! Como se fosse um jogo, o usuário encontra “missões”, que consistem em fotografar e/ou dizer sua opinião sobre um produto, uma marca ou até um local.

Quando a missão é concluída, os créditos são liberados. Assim que completar 50 reais, você pode solicitar o resgate do valor aravés de sua conta bancária.

Disponível: Android e IOS

MintCoins

Ganhe pontos participando de pesquisas, fazendo dowloads de aplicativos, acessando sites e compartilhando tudo com os amigos. Ao atingir o suficiente para somar pelo menos 1 dólar, você pode converter o dinheiro e transferir para a sua conta PayPal.

Disponível: Android

CashPirate

O usuário acumula pontos testando aplicativos, respondendo pesquisas, experimentando jogos e convidando outros amigos para participar. A conversão funciona assim: 1000 pontos correspondem a 1 dólar, que pode ser transformado em um vale-compras na PlayStore ou transferido para uma conta PayPal.

Disponível: Android

AppCasher

Você ganha créditos por instalar e testar aplicativos. O saldo final pode ser usado em compras na PlayStore ou convertido em reais para a sua conta PayPal.

Assim como no CashPirate, 1000 pontos equivalem a 1 dólar, que é a quantia mínima para transferência. Além disso, os aplicativos que forem compartilhados com amigos através do AppCasher somam pontos extras.

Disponível: Android e IOS