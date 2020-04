Viagem dentro da tela

O setor de turismo foi um dos primeiros a ver a crise chegar com a pandemia do novo coronavírus. Em quarentena, não há viagens, férias com a família, voos lotados nem hotéis a pleno vapor. O americano Airbnb, serviço online que conecta anfitriões e hóspedes, encontra-se diante de um dilema: os clientes donos de casas e apartamentos, que são a base de seu negócio, não estão mais ganhando dinheiro. Na outra ponta, os viajantes de outrora estão em casa colocando as séries em dia.

Em abril, a empresa viu seu valor interno de mercado cair 16%, para 26 bilhões de dólares, e precisou gastar 260 milhões para reembolsar seus anfitriões pelas hospedagens canceladas. Nos Estados Unidos, o número de voos diminuiu 95%. E os tempos de isolamento social podem estar só começando. Para driblar a crise, o Airbnb criou o programa Experiências Online, em que anfitriões de todo o mundo oferecem aulas e outras atividades ao vivo em vídeo. Os interessados reservam o dia da “estadia” e as atividades são em grupo, geralmente de dez pessoas. É um momento de interagir com o anfitrião e aprender novas culturas. Por enquanto, já são mais de 30 países envolvidos na novidade. Os preços no site já estão em reais.

SÉRIES

Utopia da era de ouro

Em Hollywood, nova minissérie de Ryan Murphy, atores aspirantes tentarão reescrever a história cinematográfica | Guilherme Dearo

Ryan Murphy é dono de uma mente brilhante e incansável. Ele é o criador de séries de sucesso, como Glee e Pose, além de produtor e diretor das duas premiadas temporadas de American Crime Story, sobre O.J. Simpson e Gianni Versace. Agora, ao lado do parceiro de Glee Ian Brennan, Murphy traz para a Netflix Hollywood, minissérie sobre a era de ouro hollywoodiana, logo após a Segunda Guerra Mundial. Atores e diretores novatos cheios de sonhos, alguns deles ex-combatentes na guerra (David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier), tentam vencer na cidade. Contudo, descobrem que, diante de um sistema poderoso e totalmente enviesado, dominado por dinâmicas envolvendo raça, gênero e sexualidade, há pouco a fazer. Apesar das desilusões, alguns deles tentarão mudar o curso dessa história — tudo entre um teste de elenco e outro. A série conta, ainda, com participação de Jim Parsons (The Big Bang Theory), Mira Sorvino (ganhadora do Oscar por Poderosa Afrodite) e Queen Latifah. Estreia em 1o de maio, na Netflix, com todos os sete episódios.