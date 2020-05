Uma pandemia na rota

De todas as indústrias afetadas pela pandemia do coronavírus, é difícil apontar uma crise mais espetacular do que a dos cruzeiros marítimos. Dezenas de navios estamparam manchetes com doentes a bordo e dificuldade de encontrar um porto de parada. Alguns deles ainda são alvo de ações por supostamente ter minimizado o impacto da pandemia. A pergunta sem resposta é: qual será o impacto de longo prazo para um setor que tem navios cada vez maiores, com comodidades como pista de kart, patinação no gelo e cassinos?