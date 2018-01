Uma exposição para sentir a economia. Literalmente. Quem visita o espaço de Examinando o Brasil, exibição que comemora os 50 anos de EXAME, em São Paulo, pode transitar por hologramas tridimensionais, totens, robôs e entrar em contato direto com objetos do cotidiano que contam a história da economia brasileira. As atrações que mostram como o Brasil avançou nas últimas cinco décadas também lançam um olhar sobre os maiores desafios do país nos próximos anos.

Sob a curadoria do carioca Marcello Dantas, produtor artístico com um portfólio de 250 exposições montadas no mundo, as atrações se baseiam em dados impressionantes, como o potencial de geração de energia eólica, e em episódios marcantes, como a venda de estatais à iniciativa privada nos anos 90. Parte está disposta de forma interativa num jogo de tabuleiro de 40 metros, o “Sorte ou Revés”, que aponta avanços e recuos na infraestrutura brasileira. A experiência lúdica faz com que o jogo seja acessível também às crianças, assim como outras atrações da exposição. No “Espelho Demográfico”, um totem mostra, década por década, desde 1960, as principais mudanças no perfil da população, que cresceu de 88 milhões para 208 milhões. Ao girar um dial, o visitante pode analisar, por exemplo, quanto variou a proporção de jovens e idosos e a diferença salarial de homens e mulheres.

O uso da tecnologia na exposição não se resume à exibição de conteúdos virtuais. Para ter a dimensão da riqueza produzida no país e de sua distribuição entre os estratos da população, o visitante é convidado a, de fato, pôr a mão na massa — de modelar — e construir gráficos em formato de pizza. É possível saber, por exemplo, que os 10% mais ricos no Brasil detêm 60% da riqueza gerada aqui, enquanto os 50% da população de menor renda ficam com 13%.

Já a atração “Caixa de Câmbio” leva o visitante a uma divertida viagem pelas sete moedas adotadas no Brasil nos últimos 50 anos. Ela permite comparar o valor de produtos e serviços em diferentes períodos da história recente. É possível saber, por exemplo, quantos ingressos para um festival de rock podiam ser comprados pelo salário mínimo em cruzeiros, que, em meados de 1992, chegou a 230 000. Para o engenheiro civil Túlio Pedrosa, de 60 anos, o contato com as caixas interativas reavivou sua memória. “Vivi a época em que telefone era considerado patrimônio e que existia hiperinflação”, diz.

A exposição Examinando o Brasil também traz um conjunto de capas históricas da revista EXAME. Elas mostram desde as primeiras discussões sobre o aquecimento global até a crise fiscal que ainda hoje assola o governo brasileiro. “Em 1997, com 17 anos, li minha primeira EXAME. A capa sobre a vinda do alemão Hebert Demel para comandar a subsidiária brasileira da Volkswagen me fez decidir o que estudar na faculdade”, afirma Rogério Leão, administrador mineiro, há 13 anos em São Paulo. A economia é isto: muito concreta e faz parte da vida de cada um.