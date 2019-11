Como fazer | Todas as cores

Em agosto de 2016, dois executivos da agência de publicidade J. Walter Thompson — Ricardo John, então vice-presidente de criação, e Andrea Assef, diretora de comunicação — decidiram tomar uma atitude diante do fato de que quase não havia negros entre os 250 funcionários da empresa.

Para reduzir a desproporção, a dupla, junto com o presidente na época, buscou exemplos dentro e fora do setor. Foi preciso aprender como e com quem falar para alcançar candidatos à contratação. “Todos os funcionários passaram a aprender sobre o tema e uma meta foi estabelecida”, diz Andrea. Não há cota, mas naquele momento ficou acertado que 20% do quadro geral de funcionários deveria ser composto de pretos e pardos até 2020.

Quando o programa começou de fato, em junho de 2017, a parcela de negros era de apenas 3%. Um primeiro programa de estágio foi estruturado para a contratação de dez jovens negros.

De lá para cá, para todos os cargos anunciados existe uma regra: eles são também compartilhados com a consultoria EmpregueAfro. Hoje a J. Walter Thompson tem 24 estagiários negros e 12 efetivos.

Com a fusão global com a Wunderman, há dois meses, o total de funcionários dobrou. “O desafio ficou maior, mas nossa meta percentual continua a mesma”, diz Pedro Reiss, presidente da Wunderman Thompson.