Terra de gigantes: Springsteen, Verissimo e outros destaques culturais

MÚSICA

The Boss na ribalta

Bruce Springsteen domina os palcos de rock há mais de quatro décadas, mas era improvável imaginá-lo numa ribalta da Broadway, meca dos musicais. Isso não impediu The Boss de se lançar em 2017 numa temporada com 236 apresentações no Jujamcyn’s Walter Kerr Theatre. Sem superprodução, Bruce apenas conta histórias sobre cada música antes de tocar e cantar. Um registro sai agora em vídeo (na Netflix) e em áudio (em dois CDs, quatro LPs e streaming) como Springsteen on Broadway. Uma bela retrospectiva de um artista de energia inesgotável.

Springsteen on Broadway Bruce Springsteen

Vídeo disponível na Netflix

Áudio disponível em streaming

CINEMA

Lendas da comédia

A mídia de cinema já especula sobre possíveis indicações ao Oscar para Stan & Ollie, filme sobre a dupla de comediantes Laurel & Hardy (no Brasil, O Gordo e o Magro), sucesso nos anos 30 e em várias décadas de reprises na TV. A cinebiografia se concentra num período pós-auge, quando o inglês Stan Laurel (Steve Coogan) e o americano Oliver Hardy (John C. Reilly) fazem uma turnê teatral em 1953. As caracterizações impressionam. O filme estreia nos Estados Unidos no fim do mês. Por aqui, deve entrar em cartaz em janeiro ou fevereiro, se disputar o Oscar.

Stan & Ollie

Direção de Jon S. Baird

Estreia em 28/12 (Estados Unidos), ainda sem data no Brasil

LITERATURA

Coletâneas finas

Dois grandes escritores brasileiros são agraciados com compilações ideais para presentes de fim de ano. De Lygia Fagundes Telles, chega Os Contos, reunião inédita de todos os seus escritos nesse gênero, com direito a capa dura. Já Luis Fernando Verissimo nos apresenta uma seleção de suas finas crônicas dos últimos 20 anos em Ironias do Tempo. Contém textos antigos que são mais do que atuais, ilustrando como o passado volta para nos pregar peças. Ou nem mesmo chega a ir embora.

Os Contos

Lygia Fagundes Telles

Companhia das Letras R$ 99,90

Ironias do Tempo

Luis Fernando Verissimo

Objetiva R$ 49,90

FOTOGRAFIA

Flagrantes da China

A Magnum Photos foi fundada em 1947 por alguns dos melhores fotógrafos da história, como Henri Cartier-Bresson e Robert Capa, e seu catálogo é inestimável. Seus volumes temáticos são um deleite visual. O mais recente é Magnum China, coleção de instantâneos feitos a partir de 1933 no país mais populoso do planeta. Ver como uma nação de camponeses e trabalhadores na miséria evoluiu até dar as cartas na economia mundial é fascinante. As fotos mais recentes mostram os contrastes que não foram superados com a globalização.

Magnum China

Magnum Photos

Thames & Hudson

R$ 270,70

(Amazon; importado)