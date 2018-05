Venda de imóveis ensaia retomada no Sul do país

As cidades do litoral de Santa Catarina são muito próximas umas das outras — menos de 15 quilômetros separam Itajaí de Balneário Camboriú, outros 15 quilômetros é a distância dali até Itapema. Mas há particularidades no mercado imobiliário de cada uma. Os empreendimentos em Balneário Camboriú são grandes e luxuosos. Tanto é que o metro quadrado mais caro do estado — 8.703 reais — é o dos imóveis novos da cidade, onde o número de lançamentos no ano passado somou 540 unidades, de acordo com a consultoria Brain.

Já em Itapema predominam prédios e apartamentos menores, que costumam ser vendidos mais rapidamente. Lá, onde os apartamentos usados valorizaram mais de 12% no ano passado, foi aprovada uma mudança que permitirá a construção de prédios mais altos. Agora, os projetos serão aprovados se os prédios não fizerem sombra na praia. Os construtores calculam que isso permitirá erguer até 25 andares a uma distância de duas quadras da areia — hoje, há uma limitação de 13 pavimentos nessa área. "O ganho de escala nos permitirá fazer empreendimentos mais sofisticados na cidade", diz Alcino Pasqualotto, diretor da construtora que leva seu sobrenome. Em Florianópolis, o preço médio do metro quadrado dos imóveis usados subiu 4,3% em 2017. A expectativa é que o mercado se aqueça na ilha com o fim do enrosco sobre o Plano Diretor, que se arrastava desde 2014. Em novembro do ano passado, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmou a validade do documento, que havia sido questionada pelo Ministério Público Federal. MAPA DE IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais