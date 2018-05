Porto Alegre vê volta de lançamentos de imóveis após ano fraquíssimo

O mercado de Porto Alegre teve um de seus anos mais fracos em 2017. O número de lançamentos e a venda de imóveis novos foram os menores em mais de uma década. Resultado: os preços na cidade praticamente não se mexeram, com queda de 0,1% no ano. Muitos apartamentos vendidos antes da recessão foram devolvidos quando ficaram prontos, porque os compradores perderam o emprego ou não conseguiram financiamento. Com isso, os imóveis em estoque na cidade passaram de 4.300 em dezembro, o número mais alto desde o primeiro semestre de 2014.

As construtoras que ainda têm dinheiro em caixa começaram a lançar novamente no início deste ano — e a resposta dos compradores tem agradado. “Imóveis na planta podem ser pagos gradualmente, até a entrega das chaves. Por isso, estão sendo vendidos mais rapidamente do que os prontos, que precisam ser quitados à vista ou já ter um financiamento encaminhado no banco”, diz Juliano Melnick, diretor da incorporadora Melnick Even. Cerca de 80% das unidades de um condomínio com apartamentos de dois e três dormitórios lançado pela empresa em fevereiro, no bairro Teresópolis, foram vendidas em dois meses.

A expectativa é que outras construtoras sigam o mesmo caminho. “Muitas delas compraram terrenos baratos durante a crise e agora precisam começar a construir”, diz Paulo Colnaghi, diretor da imobiliária Colnaghi. Cerca de 20 construtoras que atuam nos bairros mais nobres de Porto Alegre — como Moinhos de Vento e Petrópolis, onde o preço do metro quadrado pode passar de 15 500 reais — preveem lançar 2 100 unidades só nessa região.

MAPA DE IMÓVEIS USADOS

Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais

