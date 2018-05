Perfil específico de comprador de imóvel ressurgiu no Paraná: investidores

Depois de um ano tentando se desfazer de apartamentos encalhados, as incorporadoras de Curitiba voltaram a construir. Pela primeira vez em seis anos, o número de lançamentos cresceu em 2017, segundo dados da consultoria Brain. Isso foi possível porque o estoque de imóveis não vendidos — que passou de 14.000 na fase de euforia do mercado — diminuiu para 8.600. Além disso, um perfil específico de comprador reapareceu: os investidores. Eles estão voltando porque, com os juros baixos, o dinheiro está rendendo menos no banco. Os lançamentos se concentram em apartamentos de até 300 000 reais, em bairros como Pinheirinho e Cidade Industrial, ou em imóveis acima de 2 milhões de reais, em bairros tradicionais, como o Batel.

