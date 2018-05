Imóveis populares estão em alta no interior de São Paulo

Os imóveis de menor valor, que resistiram um pouco mais à crise, puxam a retomada nos principais mercados do interior paulista. Em municípios como Bauru e Campinas, os imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida ganham relevância neste início de recuperação do setor. Em Bauru, foram lançados 1.602 imóveis residenciais, dos quais 91% no segmento econômico, com até dois dormitórios e preço inferior a 230.000 reais. Mas há poucas opções de terrenos livres na cidade, o que deve elevar os preços dos imóveis. Em Campinas, a melhora só foi sentida a partir do segundo semestre de 2017. “Os produtos de menor valor resistiram à crise e seguem ajudando na retomada”, diz Humberto Pimentel Filho, diretor de incorporação e vendas da construtora 3Z Realty. “Já vemos espaço para lançamentos de médio e alto padrão.”

MAPA DOS IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais