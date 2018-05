Mercado imobiliário no Espírito Santo reage após dois anos ruins

Com um cenário mais favorável desde o início do ano — em contraste com a situação de 2016 e 2017 —, o mercado imobiliário residencial do Espírito Santo deverá começar a se recuperar nos próximos meses, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão, segundo os analistas. O estoque de imóveis nessas categorias caiu muito ao longo de 2017 e continua baixando. Nesse período, os distratos (desistência da compra) também diminuíram. “Quem cogitou desistir já tomou a decisão e, praticamente, não houve lançamentos entre 2016 e 2017. O mercado ficará então em equilíbrio no segundo semestre, quando deverá haver um aumento real do valor do imóvel”, afirma Leandro Lorenzon, diretor da indústria imobiliária do sindicato da construção civil do estado. “Em até dois anos, os estoques nos principais mercados deverão estar zerados”, afirma Fabrizio Ianelli, superintendente executivo de negócios imobiliários do banco Santander.

Os especialistas esperam um aumento da demanda em Vila Velha, segundo município mais populoso do estado (o primeiro é Serra), e em Vitória, a capital, onde há poucas áreas para expansão imobiliária. Uma pesquisa aponta que as 20 maiores empresas do setor planejam lançar neste ano 5 888 casas e apartamentos no estado. Desse total, 39% serão construídos em Vila Velha, 33% em Serra e 14% em Vitória. No norte do estado, em municípios como Linhares, o mercado de imóveis populares voltou a dar sinais de reação. "Acabamos de entregar um empreendimento com 350 unidades e estamos prestes a terminar outro com 440 apartamentos", diz Hamilton Ricardo Freire de Almeida, responsável pela área de marketing da Cobra Engenharia, que atua em construções para o programa Minha Casa, Minha Vida. "Por ser uma região industrial, Linhares deve se beneficiar com a retomada da economia." MAPA DE IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais