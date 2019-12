Especial Verão — sol, praia e mar

Nenhuma outra estação consegue consolidar tantas tendências quanto o verão. A vontade incontrolável que acomete a maioria das pessoas nesta época, de jogar o trabalho para o alto e correr para a beira do mar, ajuda a entender por que alguns hábitos ganham tanta força na virada do ano. Pegue de exemplo os vinhos rosés. Celebrados nos últimos meses como o champanhe dos millennials, são a grande aposta de inúmeras vinícolas para o período de férias. A sacada de diversos restaurantes sofisticados são os pratos para compartilhar. Na moda, o linho segue em alta e as marcas de calçados investem na volta dos despojados docksides. Reunimos aqui todas as tendências que prometem marcar a temporada. Boas férias e boa praia!

TURISMO

Mais sossego, menos tequila

Há uma versão de Cancún capaz de provocar taquicardia em alguns turistas. É a que virou sinônimo do spring break, o feriado adotado pelas escolas americanas e marcado pelos shots de tequila. Não difere muito da versão promovida por casas noturnas, como a Coco Bongo, que entretém a clientela com bebida à vontade e números circenses atrelados a apresentações de imitadores de Michael Jackson e cia. A Zona Hoteleira, que concentra a maioria dos resorts, é a melhor opção para quem busca essas duas versões — e também para quem foge delas como o diabo da cruz.

A meia hora de Cancún, a região de Costa Mujeres consolidou-se como uma alternativa segura e prática para quem busca sossego. Com uma vegetação intocada e praias ainda ermas, é uma península que se estende por 15 quilômetros. Nesse cenário a salvo dos turistas mais ruidosos (toque, toque, toque), meia dúzia de hotéis disputam a atenção dos viajantes mais endinheirados. Em operação desde novembro do ano passado, o TRS Coral e o Grand Palladium são os mais recentes da lista.

A dupla de hotéis divide um terreno de 146 hectares e pertence ao mesmo grupo, o Palladium. Único de Cancún na lista da Leading Hotels of the World, lista na qual só entram cinco estrelas que atendem a 800 quesitos, o TRS Coral difere do vizinho principalmente por não aceitar crianças. Dispõe de 469 suítes com piso de mármore, banheira de hidromassagem e varanda ou terraço — as melhores dão acesso a uma piscina exclusiva de borda infinita. A que é comum a todos é cercada por palmeiras, cocolobas e oleandros e fica a poucos passos da praia. Faltou dizer que toda comida e bebida está incluída nas diárias, tirando os vinhos mais sofisticados (os pacotes de três noites partem de 5 665 reais).

Outra vantagem do “só para adultos” é o acesso gratuito às piscinas do spa e ao cabaré. Com mais de 4 700 metros quadrados, o primeiro impressiona com suas saunas inusitadas: na de gelo recomenda-se tremer por, no máximo, 40 segundos. Chic, o cabaré, é uma versão melhorada da Coco Bongo. Nele é servido um menu degustação enquanto cantores entoam hits internacionais secundados por dançarinas e dançarinos em trajes provocantes. Uma frota composta de 35 carrinhos elétricos pilotados por funcionários ajuda a encurtar distâncias. No ponto mais afastado fica um complexo de quadras de tênis com a chancela de Rafael Nadal. palladiumhotelgroup.com

Paz no sul da Bahia

Erguida num terreno de 35.000 metros quadrados em Corumbau, no sul da Bahia, a pousada Vila Bela Vista resume-se a cinco chalés voltados para o mar. Todos medem 75 metros quadrados e dispõem de jardim privativo, deque de madeira com espreguiçadeiras, ar-condicionado e janelões de vidro do chão ao teto. Ao sul de Trancoso e Caraíva, é uma opção segura para quem não concebe a ideia de deparar com muvuca nas férias. Diárias, para duas pessoas, a partir de 1 390 reais, com as três refeições do dia. vilabelavista.com.br

Bons ventos em Fortim

Ao norte de Canoa Quebrada, Fortim virou um dos destinos cearenses mais procurados por quem tem como hábito fugir de aglomerações. Construído sobre palafitas para diminuir o impacto na natureza, o Jaguaribe Lodge é uma das opções de hospedagem mais requisitadas da região. Tem 21 bangalôs, todos com vista para o mar e cobertura de palha de carnaúba, oferece aulas de kite e aluga equipamentos — os ventos constantes e a água do mar a 28 °C fazem da região uma das melhores do país para a prática do esporte. Diárias a partir de 675 reais. jaguaribelodge.com

GASTRONOMIA

Dividir, não: compartilhar

Você pergunta se determinado prato serve duas pessoas, acredita na negativa mal-humorada do garçom e depois se vê com comida suficiente para um time de basquete. Antes intragável para restaurantes sofisticados, a ideia de incentivar a clientela a dividir o mesmo pedido caiu nas graças de chefs festejados. A diferença é que agora é preciso pedir mais de um para matar a fome. No Ori, em Salvador, o chef Fabricio Lemos incentiva a clientela a solicitar várias entradas e principais e deixar tudo no meio da mesa. Novo mandachuva dos restaurantes do Fasano Angra dos Reis, o chef Jonathan Lauriola prepara receitas para compartilhar, como a moqueca com polvo, camarão e lula (253 reais), e promete mais pedidas desse tipo. fasano.com.br

Os novos restaurantes da temporada

• Brasero Atlantico

Comandada pelo bartender argentino Tato Giovannoni, a filial brasileira é

focada em peixes, frutos do mar e vinhos orgânicos.

Fashion Mall | Estrada da Gávea, 899 | Gávea | Rio de Janeiro | (21) 99119-2674

• Banzeiro

Na filial paulistana de seu restaurante, cuja sede fica em Manaus, o chef Felipe Schaedler prepara receitas como formiga saúva com creme de mandioquinha.

Rua Tabapuã, 830 | Itaim Bibi | São Paulo | (11) 2501-4777

• Kuro

Obrigatórios em inúmeros estabelecimentos japoneses, ingredientes como o cream cheese, o azeite trufado e até o salmão e o foie gras são vetados no endereço. Aqui a tradição fez moradia.

Rua Padre João Manuel, 712, | Jardins | São Paulo | (11) 3062-5241

BEBIDAS

Gim-tônica sem esforço

Dá para preparar um gim-tônica só com a mão esquerda. Basta encher a taça de gelo, despejar duas doses de gim e completar com água tônica e uma fatia de limão. Para quem não quer se dar ao trabalho, com todo o direito, a Tanqueray acaba de lançar no Brasil sua versão engarrafada do drinque, na esteira do sucesso dos negronis e de outros coquetéis prontos. O G&T da marca é vendido em garrafas de 275 mililitros (16 reais). thebar.com

Drinques ao volante

Não faz muito tempo, quem tinha alguma restrição ou saía determinado a não beber tinha de ficar no suco, no refrigerante ou passando vontade. Os chamados mocktails, sem nenhuma gota de álcool, conseguiram a proeza de atrair os abstêmios para a coquetelaria — e impuseram aos bartenders o desafio de surpreender a clientela sem recorrer a destilados e afins. Novidade no Quadrucci, no Leblon, no Rio de Janeiro, o Maracujá de Gaveta junta redução de maracujá com manjericão, xarope de baunilha, água de coco e semente de cumaru (33 reais). Ciente do potencial do segmento, o gigante Diageo arrematou o Seedlip, autoproclamado o primeiro destilado não alcoólico do mundo. seedlipdrinks.com

Janeiro rosa

Tachados até outra hora de bebida para quem não entende de vinho, os rosés caíram nas graças dos habitués dos mais comentados destinos de férias. Ganharam o apelido de Água dos Hamptons, em razão do apreço que os frequentadores do badalado balneário nova-iorquino têm por eles, e ainda de champanhe dos millennials. O Believe in Rosé 2019 é o primeiro rótulo do tipo da vinícola argentina Nieto Senetiner (76 reais). Elaborado com 50% de uvas malbec e 50% de pinot noir, chegou ao Brasil em dezembro. casaflora.com.br

Toque infusionado

A enxurrada de novos gins continua, mas, para se diferenciar, algumas marcas passaram a apostar em versões infusionadas. Em 2018, a inglesa Beefeater apresentou por aqui sua variação com sabor de morango e coloração pink (R$ 99,99). Nacional, a marca Vitória Régia lançou em novembro uma variação infusionada com flor de hibisco, cranberry e blueberry (R$ 85). Logo depois, o grupo Beam Suntory passou a importar o espanhol Larios Rosé, levemente adocicado, que ganha infusão de morangos naturais (R$ 9,99). lariosgin.es

Os novos bares da temporada

• Spirit Copa

Sob o comando do bartender Tai Barbin, o bar do hotel Fairmont cativa a clientela com drinques como o Presente de Isabel, que leva cachaça, tiquira, maracujá, cajá, cardamomo e limão-siciliano.

Avenida Atlântica, 4 240 | Copacabana | Rio de Janeiro

• Gem

Com abertura prevista para meados de dezembro, o bar anexo ao Origem,

restaurante do chef Fabricio Lemos, serve snacks exclusivos e drinques assinados pela especialista em cachaça Isadora Fornari.

Alameda das Algarobas, 74, | Pituba | Salvador | (71) 99202-4587

• Infini

Idealizado pela Diageo em parceria com o empresário Facundo Guerra, pode ser resumido como um grande bunker totalmente espelhado, com exceção do chão. Dentro do tradicional restaurante La Casserole, abrirá ao público geral a partir da primeira quinzena de janeiro.

Largo do Arouche, 346 | República | São Paulo

MODA

Praia inclusiva

Para atender consumidoras de corpos distintos, a grife carioca de beachwear Haight, sensação do momento, aposta em biquínis com modelagens não tradicionais. As estampas minimalistas são outra marca. Um conjunto de duas peças custa 368 reais. haight.com.br

Conforto nos pés

Fundada pela publicitária Lívia Ribeiro, a Louie tem como missão tornar sapatos de alta qualidade mais acessíveis. Para o verão, a marca aposta nos docksides, ideais para usar com bermudas ou calças — sem meia, por favor. Ao todo são nove modelos, de couro ou camurça, em várias cores. 425 reais. louie.com.br

Cabeça feita

Demorou, mas chapéus deixaram de ser vistos como atestado de idade avançada e passaram a ser exibidos em cabeças mais jovens — e mais abertas. Feminino, o modelo Beach, da Track&Field, é feito de palha com proteção solar, tem aba de 9 centímetros e cordão com nó na ponta. 189,90 reais. tf.com.br

Bermuda de alfaiataria

O nome da marca é uma referência ao balneário de St. Barths. Inspirada na alfaiataria sob medida, a Barthelemy faz shorts mais justos, com um regulador lateral que permite acertar cada peça. De poliamida, o modelo Saline Reef Rosé custa 488 reais. barthelemy.com.br

Despojamento do linho

Antes sinônimo de formalidade, o tecido virou a cara do verão. Com listras verticais, caimento até os pés e decote considerável, o vestido Lauren, da grife nova-iorquina Mara Hoffman, comprova quanto o linho combina com despojamento. 4.939 reais. farfetch.com

NO PULSO

Precisão submarina

Os incautos podem considerar inaceitável a hipótese de atirar um Rolex como o Sea-Dweller na água. Mas sua razão de ser é essa. Voltado para mergulhadores, o modelo chega a 1.220 metros. Com caixa de aço Oystersteel e ouro amarelo 18 quilates, possui luneta giratória unidirecional que permite monitorar com segurança o tempo embaixo d’água. 76.150 reais. rolex.com

Timing em alto-mar

Em homenagem à equipe de vela italiana Luna Rossa, que vai disputar a 36a edição do torneio America’s Cup, a Panerai lançou três modelos, todos com facilidades para iatistas, profissionais ou não. Mais em conta do trio, o Luminor Luna Rossa GMT tem caixa de titânio de 44 milímetros, numerais arábicos e marcadores de tonalidade branca com luminescência esverdeada. O movimento é automático e a pulseira é de couro de bezerro com fivela de titânio escovado. 51.000 reais. panerai.com