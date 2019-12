Sobre relógios e velas

A história da Panerai se confunde com o mar. A manufatura de relógios foi fundada em 1860 em Florença. Em 1916, os modelos passaram a ser adaptados, com números maiores e visibilidade melhorada, para uso da Marinha italiana. Um século depois, o oceano continua sendo seu hábitat. A marca de alta relojoaria está patrocinando a equipe Luna Rossa, que vai representar a Itália na próxima edição da America’s Cup, uma das mais tradicionais competições de vela do mundo.

A largada está prevista somente para 6 de março de 2021, mas os preparativos já começaram. Em dezembro aconteceu o lançamento do Submersible Luna Rossa para celebrar a parceria com o time de vela. Em outubro foram apresentadas outras três versões do modelo. Com caixa de 44 milímetros, os relógios se diferenciam principalmente pela textura do mostrador imitando as ranhuras de uma vela.

Para marcar a chegada da coleção às lojas brasileiras, Exame VIP reuniu um grupo de convidados para um jantar no também italiano restaurante Tre Bicchieri, no JK Iguatemi, em São Paulo. Tanti auguri, Luna Rossa!

Marcos Henrique, advogado; e Felipe Carvalho, empresário | Cleiby Trevisan

Panerai Luminor Luna Rossa | Cleiby Trevisan

Marcus Valério Lins-Barroso, administrador de empresas | Cleiby Trevisan

Ricardo Nobel, empresário | Cleiby Trevisan

Bride Machado, empresária; Marcela Roudenbush, da Panerai; Tatiane Carvalho, empresária; e Nathalia Henrique, dentista | Cleiby Trevisan

Flávio Falcão Bauer e José Rittes, ortodontistas | Cleiby Trevisan