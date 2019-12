Star Wars: você está pronto para mais três?

Você já ouviu esta história antes: o novo Star Wars encerra a trilogia e conclui a saga. A bola da vez é Star Wars: A Ascensão Skywalker. Mas os antecedentes dão razão para desconfiar disso. Em 1983, O Retorno do Jedi era o bombástico encerramento da trilogia criada por George Lucas e iniciada em 1977 com Guerra nas Estrelas. Era o fim. Não foi. Em 1999, Lucas se empolgou com as tecnologias recém-surgidas e retomou a franquia com acontecimentos anteriores aos longas originais. E Star Wars, Episódio III: A Vingança dos Sith, em 2005, foi anunciado como o encerramento.

Até que, em 2012, a Disney comprou os direitos dos filmes e de novas produções. Star Wars: O Despertar da Força (2015) e Star Wars: Os Últimos Jedi (2017) foram bem avaliados. A terceira trilogia lançou novos protagonistas fortes, como a heroína Rey (Daisy Ridley) e o vilão Kylo Ren (Adam Driver), e trouxe de volta os astros de 1977. Agora, Rey e seus colegas enfrentam mais uma vez as forças do mal, que contam com o retorno de Palpatine (Ian McDiarmid). A Princesa Leia ainda aparece, apesar da morte da atriz Carrie Fisher, em 2016, em imagens gravadas anteriormente. Lucas desenvolveu sinopses para nove episódios. Mas há uma obscura entrevista em 1980 na qual ele menciona ter imaginado 12 episódios. Será?

Star Wars: A Ascensão Skywalker / Direção de J.J. Abrams / Com Daisy Ridley, Adam Driver / Estreia em 19/12

MÚSICA

Septuagenários com todo o vigor

Quando veio ao Brasil pela primeira vez em 2017, após 53 anos de carreira, a banda inglesa The Who impressionou pelo vigor demonstrado. A energia das turnês estimulou o vocalista Roger Daltrey e o guitarrista e compositor Pete Townshend a elaborar o primeiro álbum inédito desde 2006. WHO é obra de septuagenários que ainda têm muito a dizer. A voz de Daltrey segue imponente e vários detalhes remetem ao antigo The Who, mas sem nostalgia.

WHO / The Who / Polydor/Universal / Disponível em streaming

LIVRO

Toda a obra de Clarice

A editora Rocco deu início ao relançamento de toda a obra de Clarice Lispector (1920-1977) em homenagem a seu centenário. As obras terão novos posfácios e capas com telas pintadas pela própria Clarice. A coleção começa com as reedições de seus três primeiros romances, Perto do Coração Selvagem (1943), O Lustre (1946) e A Cidade Sitiada (1949). O último livro deverá sair em 10 de dezembro de 2020, data dos 100 anos de nascimento da autora.

Perto do Coração Selvagem / O Lustre / A Cidade Sitiada / Clarice Lispector | Rocco / De 29,90 a 39,90 reais