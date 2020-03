Cartas & E-mails | Procuram-se devs no Brasil

Ficou ótima a reportagem de capa da EXAME sobre o mercado de trabalho para os desenvolvedores de software no Brasil (A corrida pelos devs, 4 de março). Não há fórmula mágica. É preciso muito esforço para ser um profissional de sucesso. Não basta apenas ter conhecimento técnico sobre desenvolvimento de software. Também é preciso ter habilidades socioemocionais conhecidas entre recrutadores, como soft skills. É essencial para um bom programador saber trabalhar em equipe, ter empatia, criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional.

A reportagem de capa da EXAME mostra um retrato bastante positivo sobre o mercado de trabalho dos desenvolvedores de software (Temporada de caça aos devs, 4 de março). Participei desse progresso e vejo com orgulho esse reconhecimento dos profissionais. Mas quero também alertar que isso exigirá ainda mais dedicação dos desenvolvedores daqui para a frente. Após o reconhecimento, teremos de ter melhores processos, melhor desempenho e mais rendimento no trabalho.

Thiago Zampieri, Via LinkedIn

Está cada vez mais difícil encontrar desenvolvedores qualificados. Mas a reportagem pegou o caso de uma pessoa específica e o tomou como o padrão para o mercado. Não é todo programador que recebe uma proposta de ganhar mais de 12.000 reais logo após se formar. Ainda existe muita discrepância de salários nessa área. Há desenvolvedores ganhando remunerações altas, mas também existe uma grande quantidade deles ganhando muito pouco.

Gabriel Malinosqui, Bauru, SP

INOVAÇÃO

O Brasil ainda precisa melhorar muito para estimular o ambiente de negócios das startups (Um marco legal para start­ups, 4 de março). Isso também tem a ver com o avanço da economia. Nas últimas décadas, a China deu um salto enorme no PIB e suas startups ficaram conhecidas mundialmente. Enquanto isso, o Brasil nem sequer conseguiu ter crescimento significativo desde os anos 1980.

Claudio Navarro, Via Facebook

SIDERURGIA

A jornada de transformação cultural e de reinvenção da Gerdau foi tema de reportagem da EXAME (Em busca de mais 119 anos, 4 de março). O título expressa bem nosso atual momento, de construção de uma empresa com um olhar para o futuro e que seja mais diversa, inclusiva, sustentável e preparada para as mudanças do mercado de aço.

Gustavo Werneck, Presidente da Gerdau

FINANCIAMENTO

Em minha visão, as empresas deveriam pagar impostos ambientais, que seriam revertidos para a restauração das áreas verdes degradadas (A vez das finanças verdes, 4 de março). Com isso, seria possível fiscalizar o faturamento e as ações de cada companhia.

Douglas Gonçalves, Poços de Caldas, MG

DIVERSIDADE

O aumento da presença dos autistas nas empresas brasileiras e estrangeiras é uma grande mudança e uma conquista positiva. Notícias como essa confirmam que os profissionais com o espectro do autismo são, de fato, bem-vindos nas corporações.

Sergio Ferreira, Rio de Janeiro, RJ

INTERNET

Apesar de os negócios da empresa Locaweb irem bem, com o lucro e com a entrada na bolsa de valores brasileira, seus serviços ainda podem melhorar (Veterana com gás, 4 de março). A hospedagem de sites que a empresa oferece, por exemplo, ainda é muito ruim.

Bruno Tavares, Sorocaba, SP

