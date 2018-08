No Banrisul, cresce a pressão dos acionistas por mudanças

Os funcionários públicos do Rio Grande do Sul viveram uma situação bizarra no fim do ano passado. Sem dinheiro para pagar o 13o salário, o governo gaúcho indicou aos servidores que fizessem um empréstimo no valor que tinham a receber no banco controlado pelo estado, o Banrisul. O valor total do financiamento não foi divulgado, mas o governo vem repassando as 12 parcelas mensais do empréstimo, feito “com juros de mercado”, para cada um dos funcionários. Mais do que uma evidência do caos financeiro que vive o Rio Grande do Sul, o caso ilustra como a ingerência estatal está prejudicando um dos poucos bancos de médio porte que — até pouco tempo atrás, pelo menos — tinham um modelo de negócio bem-sucedido. Mas um grupo de acionistas do Banrisul acredita que a instituição pode ter resultados melhores e, neste ano, iniciou um movimento para tentar interferir na gestão do banco.

Os acionistas são as gestoras de fundos Zenith, de Porto Alegre, Kapitalo e XP, de São Paulo, e JGP, do Rio de Janeiro. Juntas, elas têm 15% do capital do Banrisul (o governo estadual é dono de 49,9% do capital total e de 98% das ações ordinárias, as com direito a voto). Em abril, os fundos conseguiram indicar dois dos sete membros do conselho de administração do banco. “Em uma empresa controlada pelo poder público, o conselho não consegue mudar muita coisa, mas o conselheiro independente pode fiscalizar as contas, dizer o que o mercado pensa e tentar constranger o controlador se aparecer alguma proposta que considere problemática”, diz Marcos Peixoto, sócio e gestor de renda variável da XP. E não faltam propostas assim, na opinião das gestoras.

O Banrisul recentemente pagou 1,28 bilhão de reais para continuar fazendo o que já fazia desde sua fundação, há 90 anos: manter as contas-salário de 320.000 funcionários públicos. A Zenith fez uma reclamação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alegando que isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe que um banco público financie seu controlador. A CVM está investigando. Para os gestores, algumas decisões são ruins até mesmo para as finanças do estado. Em abril deste ano, o governo decidiu vender 26 milhões de ações preferenciais e 3 milhões de ações ordinárias da instituição, arrecadando 538 milhões de reais. Como os papéis estão sendo negociados com um desconto médio de 50% em relação aos demais bancos de varejo, em razão dos problemas de gestão, é uma venda por preço baixo. “O governo está fazendo o que pode para sugar recursos do banco. Se optasse pela privatização de uma vez, o estado poderia conseguir muito mais pela sua participação”, diz Rafael Morsch, sócio da Zenith.

Alguns fundos — Kapitalo e XP entre eles — compraram mais ações do Banrisul em meio à expectativa de que fosse privatizado. Essa aposta ganhou força no fim de 2016, quando o Rio Grande do Sul decretou calamidade financeira e começou a negociar um pacote de ajuda com a União, nos mesmos moldes do que foi aprovado para o Rio de Janeiro. Uma das condições impostas por Brasília para socorrer o Rio de Janeiro foi a privatização de empresas estaduais — a Cedae, companhia de saneamento, está sob estudos para venda. Os analistas acreditavam que algo parecido aconteceria com o Banrisul, e isso levou as ações do banco a valorizar 51% em 2017. Mas o governo gaúcho é contra. “O Banrisul atua como importante agente de fomento e desenvolvimento econômico e social do estado, por isso existe uma decisão da atual administração de não privatizá-lo”, diz Luiz Antônio Bins, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Segundo ele, um acordo com o governo federal deverá ser fechado até o fim de setembro.