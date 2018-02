Cartas & E-mails – Pelo avanço da globalização

GLOBALIZAÇÃO

Um mundo mais globalizado é mais saudável para toda a população, como mostra a reportagem de capa de EXAME (Em defesa da globalização, 7 de fevereiro). Quanto mais acesso a bens e serviços, melhor. A maior facilidade para a circulação de produtos e de capital aquece o mercado e faz a riqueza circular por um número maior de mãos, o que diminui a pobreza. Nunca se deve usar a desigualdade social como um empecilho. Ela sempre existirá. O problema é a miséria. E esta é cada vez mais combatida por meio do avanço do comércio internacional.

Luciano Leite Galvão

Via EXAME.com

A globalização e o capitalismo têm de ser aperfeiçoados para gerar trabalho para todos e melhorar a distribuição de renda, de maneira que todos tenham direito a uma vida digna.

Leda Salm de Mello

Via Facebook

CONSUMIDOR

Gostei muito de toda a última edição da revista, principalmente da reportagem sobre a qualidade do serviço de atendimento a clientes nas empresas. Ela me fez lembrar que, nos últimos meses, o que já era ruim piorou muito (De perto é melhor, 7 de fevereiro). Quando tento contato com certas empresas, mesmo que seja para comprar um produto ou serviço, é como se estivesse falando com a parede. Percebe-se isso, sobretudo, nas empresas mal colocadas no estudo IBRC/EXAME.

Jairo P. dos Santos

Via e-mail

A proximidade com os clientes e o atendimento humanizado são a base da estratégia de atendimento de uma empresa, e isso se reflete no resultado das companhias mais bem avaliadas no ranking. O Nubank se destaca porque toda a equipe é treinada e estimulada a resolver dúvidas e problemas do cliente.

Jeferson Cunha

Via Facebook

PRIMEIRO LUGAR (1)

A notícia sobre a queda no número de leitos em hospitais públicos e o aumento em hospitais privados é um retrato da inviabilidade e da falência do Sistema Único de Saúde, o SUS (Um abre, outro fecha, 7 de fevereiro).

Marcelino Lima

Via Facebook

PRIMEIRO LUGAR (2)

Apoio a decisão da varejista Ricardo Eletro de parar de fazer entregas na zona norte do Rio de Janeiro, como noticiado por EXAME (No Rio, não, 7 de fevereiro). Vender para o Rio é extremamente caro. As transportadoras cobram valores altíssimos devido ao risco de roubo de carga.

Tais Regina Hining

Via Facebook

POLÍTICA

O artigo do cientista político Bolívar Lamounier é marcado por sugestões que representam o desejo do autor (A lenta marcha da democracia, 7 de fevereiro). É ilusão achar que nossa democracia é tudo aquilo. Vemos no dia a dia os políticos se debruçarem arduamente para salvar a si mesmos de uma eventual prisão. Vemos ministros do Supremo Tribunal Federal agraciar corruptos. É difícil imaginar que exista democracia quando nossas leis são criadas por bandidos.

Fabio Chagas de Paula

Via Facebook

Concordo com o argumento de Bolívar Lamounier. A república foi proclamada em 1889. Não há espaço para reizinhos. Todos são iguais perante a lei. Lula foi corrupto. Foi condenado a 12 anos de prisão. Como qualquer cidadão brasileiro condenado, deve cumprir a pena. Simples, cristalino e incontroverso.

Rui Tsuto

Via Facebook

Podemos ter um sistema político péssimo, mas sinto alívio quando penso que ainda temos um Judiciário que defende o direito público e faz cumprir as leis. É uma luz no fim do túnel.

Ana Teixeira

Via Facebook

