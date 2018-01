6 produtos para superar o trauma do 7 a 1 na Copa da Rússia

A seleção brasileira — a mais cara do futebol mundial na atualidade — estreará no dia 17 de junho na Copa da Rússia. O jogo, na cidade de Rostov-do-Don, será contra a Suíça. Na primeira fase, o time ainda enfrentará a Costa Rica e a Sérvia. Nas simulações mais otimistas, o Brasil poderá passar por adversários como México, Inglaterra e França para jogar uma possível final contra a Alemanha no dia 15 de julho.

Pode ainda estar no campo da hipótese a chance de o Brasil redimir o vexame do 7 a 1, mas é certo que a Copa do Mundo é sempre um bom momento para o varejo — sobretudo o de eletroeletrônicos. Na última edição do Mundial, a venda de televisores, por exemplo, subiu 60% em comparação com o ano anterior. Para 2018, a expectativa é em relação aos aparelhos de tecnologia 4K, com resolução de tela quatro vezes maior do que as TVs com tela Full HD. Transmissões desse tipo vão possibilitar ver com maior clareza as jogadas, assim como uma área maior do gramado — aumentando as razões para reunir os amigos nos dias de jogos.

A fabricante de eletrônicos Samsung e o canal pago SporTV preparam um app exclusivo para a transmissão dos jogos em 4K. O acordo entre as duas empresas aponta para outra aposta do ano: as transmissões online. “Se 2014 foi marcado como a Copa das redes sociais, a Copa da Rússia vai se firmar como a Copa do streaming”, diz Minoru Wakabayashi, diretor-geral da empresa de pesquisa GfK no Brasil. Segundo ele, como as partidas vão acontecer em horário comercial, a forma de acompanhar os confrontos de outras seleções — as empresas, tradicionalmente, liberam seus funcionários só durante os jogos do Brasil — será pelos smartphones. Estes, assim como as TVs, farão sucesso quanto maior for sua tela.

TODOS OS DETALHES

Com 55 polegadas, esta TV 4K da Samsung tem tecnologia de pontos quânticos, proporcionando maior contraste e cores mais vivas.

Preço: a partir de 6 665 reais

NO PONTO CERTO

A churrasqueira compacta da Weber vem com termômetro na tampa para

o controle do preparo de carnes. Um duto de ar facilita a retirada das cinzas.

Preço: a partir de 4 453 reais

SEMPRE GELADA

A cervejeira da Consul pode acomodar até 75 latinhas de 350 ml — ou cinco barris de chope com 5 litros cada um. A temperatura mínima é de 4 graus negativos. Por ser pequena — tem menos de 1 metro de altura —, é ideal

para varandas ou áreas de churrasco.

Preço: a partir de 1 799 reais

TELÃO EM CASA

O projetor Nebula, da Mars, tem suporte para 4K e 3D. Portátil, sua bateria

dura até 3 horas. Pode ser usado numa parede de até 9 metros de largura.

Preço: a partir de 599 dólares (1)

TAMANHO IMPORTA

O smartphone Galaxy Note 8 tem uma tela de borda infinita de 6,3 polegadas — maior do que a do concorrente iPhone X, lançado em dezembro no Brasil.

Preço: a partir de 4 799 reais

COMO NO ESTÁDIO

A soundbar SB450, produzida pela JBL, foi feita para ser utilizada em parceria com os televisores 4K. O produto vem acompanhado de um subwoofer, cuja instalação é sem fio, proporcionando graves potentes.

O aparelho também reproduz músicas de aplicativos de streaming por meio de uma conexão Bluetooth.

Preço: a partir de 3 499 reais

(1) Não disponível no Brasil