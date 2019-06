Cultura | Para ocupar a estante

BIOGRAFIA

E ncruzilhada decifrada

O bluesman americano Robert Johnson (1911-1938) tornou-se um mito com apenas 29 composições gravadas, em 1936 e 1937. Existe uma famosa lenda de seu pacto com o diabo numa encruzilhada do Mississippi para conseguir a destreza de tocar como ninguém. O demônio teria cobrado a dívida com a morte precoce do músico, aos 27 anos, por envenenamento. Por muito tempo, pouco se soube de Johnson e, até 1989, nem mesmo fotos eram conhecidas. A biografia Up Jumped the Devil, resultado de cinco décadas de pesquisas, decifra e desmonta os mitos. Saldo: Johnson foi apenas um artista muito talentoso.

Up Jumped the Devil: The Real Life of Robert Johnson | Bruce Conforth e Gayle Dean Wardlow | Chicago Review Press | US$ 30

FOTOGRAFIA

Flagrantes urbanos

Nascido na Espanha e filho de diplomata, o internacionalmente prestigiado fotógrafo brasileiro Miguel Rio Branco reuniu quatro décadas de flagrantes feitos em grandes cidades de vários países para o livro Maldicidade, da editora alemã especializada em livros de arte Taschen. Com imagens feitas de 1970 a 2010, entre Estados Unidos, Japão, Cuba e Peru, os temas passam por gostos pessoais do fotógrafo, com momentos espontâneos de gente batalhando pela vida. Cenas de carros abandonados, comida, moradores de rua, presos e prostitutas são captadas com muita sensibilidade e lirismo.

Maldicidade | Miguel Rio Branco | Taschen | R$ 320

ROMANCE

Shakespeare reinventado

Tratando-se de autor tão sagrado, é possível recriar uma obra do dramaturgo inglês William Shakespeare? Para o escritor norueguês Jo Nesbø, um dos principais nomes da badalada nova literatura policial nórdica, a resposta é sim. Nesbø lançou-se na escrita de Macbeth, uma recriação alternativa da tragédia teatral homônima de Shakespeare, transplantada da Escócia para a Escandinávia e do século 17 para os anos 70, com um enfoque policial. O ponto de partida, bastante criativo, já seria razão para a leitura, mesmo que por mera curiosidade. Em pré-venda até o lançamento oficial em 1o de julho.

Macbeth | Jo Nesbø | Record | R$ 59,90

ROMANCE

Ficção sintonizada

Pessimista, distópico, niilista e sem a menor vontade de agradar, o escritor francês Michel Houellebecq consagrou-se com as obras Partículas Elementares, Plataforma e Submissão. Em Serotonina, seu sétimo romance, ele volta a imaginar um pesadelo social com pontos de contato com a realidade atual. Neste caso, nem precisou esperar muito para ver sua ficção refletida na realidade. O lançamento do original francês ocorreu no começo do ano e coincidiu com protestos em Paris dos manifestantes com coletes amarelos — o que remete à trama sobre a revolta de pessoas da França rural criada pelo escritor. Nas lojas no fim de julho.

Serotonina | Michel Houellebecq | Alfaguara | R$ 59,90 (pré-venda)