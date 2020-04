Papel de empreendedor

Em dezembro, saiu o teaser: Bruno Gagliasso sendo entrevistado pelo ator Pedro Alonso, o Berlim de La Casa de Papel, pedindo um papel na série. A brincadeira escondia a séria decisão de trocar a TV Globo pela Netflix. Ele participará de dois projetos no canal de streaming, um nacional e outro internacional. O início das gravações está previsto para o fim do ano. Gagliasso é pai de Titi e Bless, e sua mulher, Giovanna Ewbank, está grávida. Ele também atua como empreendedor. Teve o restaurante Le Manjue e ainda possui uma franquia do americano Burger Joint. Criou a Credpago, startup que vende fiança a inquilinos (e tem como sócio o BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME), e é proprietário do salão de beleza Espaço Gioh e das pousadas Maria Bonita e Maria Flor, em Fernando de Noronha. Gagliasso empresta ainda seu rosto para Renault, Olympikus, Pharmaton, Rappi, Microcolins e Coca-Cola. Com Ewbank, está em campanhas de Technos e Seara.