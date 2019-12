Páginas do Mundial: livros exaltam técnicos do Flamengo e do Liverpool

Campeão da Libertadores em novembro, o Flamengo credenciou-se como um dos dois favoritos para o Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 21 de dezembro no Catar — o outro é o vencedor da Europa, o Liverpool, da Inglaterra. Ambos podem repetir a final planetária de 1981 (em que o Flamengo venceu por 3 a 0).

Além da coincidência, eles triunfaram agora graças a técnicos estrangeiros carismáticos. Livros sobre os treinadores e os clubes reforçam a expectativa. Do lado do Flamengo, a editora lusitana Chiado lançou no Brasil a biografia do treinador português Jorge Jesus, que transformou radicalmente o time desde junho. A edição atualizada da obra do autor Luís Garcia já teve três edições em Portugal — onde o título era, curiosamente, Não Sou Eça de Queiroz. A edição conta como Jesus se inspirou no holandês Johan Cruyff no Barcelona e em Telê Santana na Seleção Brasileira de 1982.

Quanto ao Liverpool, terá nova edição a biografia do técnico alemão Jürgen Klopp, que levou o clube inglês a seu sexto título da Europa. O autor é o alemão Raphael Honigstein. Ele retrata o comportamento pop de Klopp e como isso impulsionou o alemão Borussia Dortmund (vice da Europa em 2013) e, mais tarde, o Liverpool.

Jorge, Amado e Desamado | De Luís Garcia | Chiado |36 reais

Klopp | De Raphael Honigstein | Grande Área | 59,90 reais

FILME

A volta do detetive noir

O gênero film noir reinou nos anos 40 e 50. Esteticamente cultuado por décadas, o estilo rendeu herdeiros como Chinatown, Los Angeles: Cidade Proibida, Cidade dos Sonhos e Sin City.

Agora, o ótimo Edward Norton recorre ao noir para seu segundo filme como diretor (o primeiro foi em 2000), num projeto pessoal. A trama se passa na década de 50 e Norton é um detetive com síndrome de Tourette, algo que lhe cria obstáculos nas investigações.

Brooklyn: Sem Pai nem Mãe | Direção de Edward Norton | Com Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin | Estreia prevista para 12/12

FILME

Chance de Oscar

Mais um longa-metragem produzido pela Netflix busca prestígio para conquistar um Oscar. No caso, uma indicação de Melhor Atriz para Scarlett Johansson. O filme recebeu elogios em festivais como os de Veneza, Toronto e Nova York.

É um drama sensível sobre um casal feliz que se afasta progressivamente. Scarlett, que já demonstrou ser uma atriz de qualidade em produções que não envolvem heróis, é a mulher do personagem de Adam Driver.

História de um Casamento | Direção de Noah Baumbach | Com Scarlett Johansson, Adam Driver | Disponível na Netflix em 6/12