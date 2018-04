Cartas & E-mails – O poder da Amazon

AMAZON

Estou sempre do lado dos que se assustam com os rumos que o mundo está tomando. Mas há quem se inspire em pessoas e empresas que querem dominar o mundo e esmagar os concorrentes, como é o caso da Amazon, de Jeff Bezos (O rolo compressor da Amazon, 18 de abril). Para esse tipo de sujeito, o mundo só estará completo quando não houver mais concorrência e ele detiver o monopólio sobre a venda de todos os produtos básicos.

Marcelo Nocelli

Via Facebook

REDES SOCIAIS

A reportagem Sob fogo cerrado (18 de abril) deu ênfase à prática antiga de enviar notícias falsas, agora rebatizada nas redes sociais e na mídia de fake news, envolvendo os meios político, empresarial e das celebridades. Acredito que ninguém tenha dúvida de que estamos passando por mudanças significativas na comunicação por causa das redes sociais, mas não seriam as fake news uma exceção dentro das incontáveis denúncias e mensagens verdadeiras publicadas diariamente nas redes sociais?

Maurício Ferreira de Souza

Via e-mail

E-COMMERCE

Em relação à reportagem publicada na revista EXAME de 18 de abril de 2018 (Pesadelo americano), a Netshoes esclarece que a Midway Labs USA não foi adquirida pela companhia. Trata-se de uma parceira comercial. Quanto à afirmação de que a Netshoes daria lucro em 2021, a companhia declara que o que foi informado é seu claro compromisso com o caminho pela rentabilidade até 2021.

Departamento de Comunicação da Netshoes

Gostaria de esclarecer alguns pontos sobre a empresa Midway Labs USA, citada na reportagem Pesadelo americano (18 de abril). A Midway vende seus produtos em mais de 30 países, além dos Estados Unidos. No Brasil, lidera o setor de suplementos alimentares. Mais de 90% das cotas e das ações do grupo Midway pertencem a mim. Fundei a empresa e jamais negociei sua venda para a Netshoes ou para qualquer outro terceiro. As devoluções de produtos de nossa marca são frutos de equívocos na gestão comercial e logística, lideradas pela própria Netshoes. Causou enorme estranheza a empresa querer colocar a culpa de seus resultados ruins na Midway.

Wilton Colle

Presidente da Midway Labs USA

J.R. GUZZO

O artigo de J.R. Guzzo é fantástico (No país dos “embargos”, 18 de abril). Fico pensando que o STF — exatamente o lugar onde os brasileiros deveriam depositar sua última esperança em matéria de Justiça — transformou-se numa espécie de casa lotérica: nunca se sabe o que vai sair de lá. Cada ministro interpreta nossa bizarra Constituição a seu bel-prazer.

Getúlio Nery Cardoso

Brasília, DF

JUROS

O grande pulo do gato da equipe econômica neste governo foi a redução dos juros (O que pode mudar com o juro baixo, 4 de abril). É algo que poderá fazer nossa economia alcançar os índices que todos esperam. Acredito que os juros baixos também possam ajudar a reduzir o desemprego. Que isso dure algum tempo, porque é algo fundamental para o nosso desenvolvimento.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo, SP

CORREÇÕES

• As pesquisas sobre a eficácia da planta aveloz no tratamento de câncer continuam em andamento no Brasil e apresentam resultados satisfatórios, segundo o empresário Everardo Telles. Já os testes para o tratamento do HIV nos Estados Unidos foram interrompidos porque alguns dos experimentos não foram realizados em laboratórios aceitos pela FDA (Nem cachaça nem câncer, 18 de abril).

• A capacidade de transporte esperada da Ferrogrão é de 55 milhões de toneladas de grãos, e não de 55 bilhões de toneladas (Apetite por Brasil, 18 de abril).

