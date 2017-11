O especialista em Ys agora mira a geração Z

O americano Jeff Fromm é presidente da FutureCast, consultoria de marketing especializada em millennials e um dos principais tradutores dos hábitos dessa geração para as grandes empresas. Autor de Marketing para Millennials, agora ele se debruça sobre a próxima geração e prepara o livro Marketing para a Geração Z, que será lançado em 2018. “Com o tempo, os millennials serão mais convencionais para a economia, e a geração Z será mais importante no lançamento de tendências”, disse Fromm, de Kansas City, nos Estados Unidos, em entrevista por telefone.

Do ponto de vista do marketing, qual a diferença entre a geração Z e a dos millennials?

Os Zs tendem a ter uma atenção muito curta — mais curta do que a dos millennials. Isso significa que quem pensa o marketing tem de ser mais rápido ainda para captar a atenção desses possíveis consumidores. A geração Z é mais interessada em igualdade, que vê como um propósito, enquanto os millennials são mais interessados na conservação do meio ambiente. Nós vamos continuar a ver um crescimento da demanda por experiências e, finalmente, o mais importante para os marqueteiros é que a geração Z valoriza muito a privacidade e vai estar mais atenta ao que ganha em troca dos dados que fornece às empresas.

O comportamento da geração Z, assim como foi com outras gerações de jovens, influencia toda a sociedade. Por que isso acontece?

Temos pesquisas sobre o impacto do comportamento dos mais jovens nas gerações X e baby boomer e constatamos que é sempre da cultura jovem que surgem os responsáveis por lançar as tendências que mais tarde migram para o mercado de massa. Podemos ver por toda parte pessoas com 55 anos de idade usando redes sociais em um smartphone porque elas veem os mais jovens fazendo isso sem dificuldades.

Como as companhias podem se adaptar ao comportamento desse novo tipo de consumidor?

O primeiro passo é entender as diferenças entre as gerações anteriores e a geração Z para saber como tirar melhor proveito das tendências. Saber quem é responsável por lançá-las e quem está se adaptando a elas. Também é muito importante entender onde sua empresa está posicionada e quais são seus pontos positivos em relação ao novo padrão de comportamento de consumo.

Pesquisas mostram que os jovens da geração Z demandam ética e transparência das empresas. Mas não se pode dizer que as gerações anteriores desprezavam a ética. Afinal, o que mudou?

O consumidor tem hoje mais acesso à informação do que em qualquer outro momento da história. Então, ele espera que as empresas sejam transparentes acerca de suas políticas e comportamentos corporativos. Se uma empresa apoia causas LGBT ou qualquer outro tipo de igualdade, mas as pessoas perceberem que o apoio não é uma verdade dentro da companhia, isso vai impactar os consumidores e será muito negativo para a marca. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas descobrirão, porque temos muito acesso à informação.

A chegada da geração Z representa o fim da importância dos millennials para as empresas?

Não. É apenas uma evolução. Mas, com o tempo, os millennials serão mais convencionais para a economia, e a geração Z será mais importante em termos de lançar tendências a serem seguidas. É uma sucessão natural.