Cartas & E-mails | O Brasil quer ir para a frente

Muito boas as reportagens de capa sobre as tendências para 2020 (Ideias, líderes e produtos 2020, 25 de dezembro). Em tempos de polarização do debate político na sociedade, só mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, um dos líderes citados nas reportagens de capa, poderá executar um plano para reduzir os gastos e levar o país ao crescimento econômico. No entanto, não podem ficar de lado pontos importantes para a população, como saúde, educação e segurança. Mais do que direita ou esquerda, a população brasileira quer ir para a frente.

Madalena Nehring

São Paulo, SP

IDEIAS

Depois da reforma trabalhista, veremos a reforma administrativa para cortar privilégios e enxugar a máquina pública (O ímpeto reformista do Brasil continuará?, 25 de dezembro de 2019). Se não for feita com cuidado, a reforma levará ao aumento da carência de médicos, professores e servidores públicos.

Teo Monteiro

São Paulo, SP

Na reforma administrativa, Paulo Guedes deveria propor cortes no alto escalão do governo (O ímpeto reformista do Brasil continuará?, 25 de dezembro). Só assim o país avançaria sem o sacrifício da população.

Dênys Vytor

Surubim, PE

Atuação Social

É bom ver iniciativas que promovam a ascensão social na periferia (Os falcões da periferia, 25 de dezembro). Mas essa deveria ser uma função do Estado, e não de investidores com boa vontade.

Claudio Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

Montadoras

Não é à toa que a receita das montadoras vem das locadoras de veículos, como no caso da GM (As frotas [quase] salvam, 25 de dezembro). Faz tempo que o carro zero-quilômetro deixou de ser acessível, mesmo com consórcios e financiamentos. Antes, comprávamos um carro novo por 25 000 reais. Agora, só a partir de 40 000 reais.

Franklin Carvalho

Manaus, AM

Mercado de trabalho

Só faltam profissionais qualificados de tecnologia porque as empresas querem pagar salários baixos a analistas que têm formação superior e ainda falam inglês e espanhol (Aqui, as vagas estão sobrando, 25 de dezembro). Se nada mudar nos próximos anos, a dificuldade das empresas em preencher vagas de tecnologia só tende a aumentar.

Jefferson Monteiro

Rio de Janeiro, RJ

Filme

Após cinco novos filmes, já é hora de a Disney parar e deixar a imagem da franquia Star Wars descansar alguns anos (Pronto para mais três?, 25 de dezembro).

Alisson Santos

Via Facebook

Turismo

Os cruzeiros são experiências incríveis (Lazer à moda antiga, 25 de dezembro). Não são programas apenas para aposentados. Ver o pôr do sol em alto-mar é inesquecível para qualquer pessoa.

Vanda Ferreira

São José dos Campos, SP

Sete perguntas

Singapura mostra um bom caminho para se desenvolver (O exemplo de Singapura, 25 de dezembro). O país investiu em educação básica e, depois, em áreas específicas das ciências. O problema no Brasil está na educação fundamental e na falta de foco. O Brasil investe demais em ciências humanas, ao contrário dos asiáticos. Temos exércitos de pessoas formadas em administração, direito, sociologia, psicologia, serviço social e filosofia. Ainda que importantes, essas profissões não produzem conhecimento científico aplicado.

José Venturim

Vitória, ES

Comentários sobre o conteúdo editorial de EXAME, sugestões e críticas a reportagens

redacao.exame@exame.com

Fax (11) 3037-2027, Caixa Postal 11079,

CEP 05422-970, São Paulo, SP