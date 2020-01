Cartas & E-mails | O ano do juro baixo

Pelo sétimo ano consecutivo, a Itaú Asset Management foi reconhecida como a melhor gestora do Brasil, segundo um levantamento do Centro de Estudos em Finanças, da FGV, em parceria com EXAME (Onde investir 2020, 22 de janeiro). Fomos, também, premiados nas categorias fundos multimercado, fundos de ações e fundos de alta renda. Prêmios como esse refletem o trabalho de um time comprometido com o investidor no contexto de uma grande transformação nos investimentos, com soluções cada vez mais sofisticadas e eficientes.

Rubens Henriques | Presidente do Itaú Asset Management

CAPA

Como podemos observar na reportagem de capa, o Brasil tem uma lição de casa para fazer. As mudanças necessárias estão ligadas às agendas das reformas, privatizações e ao consumo no mercado interno. Um segundo ponto de muita influência está associado à agenda global, que vai desde as tensões entre os Estados Unidos e a China até a reeleição do presidente americano.

Rafael Bisse | Porto Alegre, RS

BOLSA

É bom ver que a bolsa de valores está em uma fase positiva (Um ano novo de euforia na bolsa?, 22 de janeiro). Mas é uma pena que isso não se reflita na criação de empregos formais e duradouros. Há muitas vagas temporárias e de contratação intermitente no fim do ano. Temos de acompanhar se os empregos continuarão sendo gerados ao longo do ano e se a economia realmente vai crescer.

Franco Silva | Betim, MG

Como de costume, a nova fase de recordes na bolsa é passageira. Ela é cíclica. Bastará uma instabilidade no país, política ou econômica, para derrubá-la novamente. É preciso ficar atento.

José Fabian | Via Facebook

ARTIGO

Os riscos que a gestão do presidente Jair Bolsonaro traz são o crescimento das privatizações e o aumento da dívida pública do país (Uma agenda para um Brasil, 22 de janeiro).

Wesley Moreira | Via Facebook

DADOS E IDEIAS

O mercado brasileiro tem o etanol a seu favor, que é muito mais limpo e eficiente do que os carros elétricos adotados em outros países (O alto custo da omissão, 22 de janeiro). As montadoras investiram milhões de reais para criar os carros flex no Brasil. Não podemos comparar o cenário dos países de Primeiro Mundo com o do nosso mercado. Eles são muito diferentes, inclusive do ponto de vista de geração de energia elétrica.

Lucas Arigoni | Belo Horizonte, MG

COMPORTAMENTO

Depois da onda de fotos de meninas maquiadas nas redes sociais, é bom ver que elas deixaram de passar tantos produtos no rosto (Influencers sem maquiagem, 22 de janeiro). É a hora da geração de cara limpa. Só não vale retocar as imagens no Photoshop antes de publicar.

Anacleta Vieira | São Paulo, SP

SETE PERGUNTAS

Muito interessante a entrevista com Kristie Pellecchia, da Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional (Queremos investir no Brasil, 22 de janeiro). De fato, há uma oportunidade para investir no setor de energia no país, vide o possível leilão da Eletrobras.

Simone Pereira | Campinas, SP

É ótimo ver que a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional já tem impacto no mundo. Espero que o alcance só aumente. Estou cansado da Iniciativa do Cinturão e Rota, da China. Torcemos por ver impacto real.

Loren Moss | Via LinkedIn

Comentários sobre o conteúdo editorial de EXAME, sugestões e críticas a reportagens

redacao.exame@exame.com

Fax (11) 3037-2027, Caixa Postal 11079,

CEP 05422-970, São Paulo, SP