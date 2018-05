Nossos desafios são de alto risco e de longo prazo, diz chefe da Embrapa

O agrônomo mineiro Maurício Lopes, presidente da Embrapa, conduz uma reestruturação na empresa. Para ele, a pesquisa pública deve ocupar o espaço onde o setor privado não está. A sensação, de acordo com Lopes, pode ser de que a Embrapa esteja se afastando do produtor, mas isso não é verdade. No cargo desde 2012, ele diz que quer sair em outubro, quando terminará o mandato. Confira a entrevista.

Qual deve ser o foco da Embrapa? Não faz sentido direcionar os recursos públicos e escassos para competir com o setor privado. Mas isso não significa que vamos sair de alguma cultura. Olhamos desafios de alto risco e longo prazo, como resistência a doenças ameaçadoras. O setor privado foca o curto prazo e o lucro. A despesa com pessoal pressiona o orçamento da Embrapa? Em razão da crise que vivemos, e com os salários crescendo conforme a inflação, houve compressão dos investimentos. Temos 80% do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, o que não é absurdo, é o mesmo que faz o instituto de pesquisa francês. Mas queremos chegar a 70%. Mesmo com o aperto, a Embrapa vai abrir uma nova unidade em Alagoas? Há quem ache que temos de ficar parados esperando a crise passar. Não estamos numa posição passiva e conservadora. Não sabemos o potencial de retorno dessa unidade porque pesquisa não funciona assim. Mas ela pode dar resultado daqui a 15 anos e abrir caminhos inusitados. Como acelerar as parcerias com o setor privado? É comum negociar contratos por três anos porque eles envolvem propriedade intelectual e segurança, e não há como descentralizar esse trabalho para as unidades de pesquisa. Procuramos reduzir prazos, mas não temos meta. O que precisamos é de mecanismos novos, como a subsidiária Embrapatec. A Embrapa se afastou do produtor? Existia uma percepção de proximidade porque atuávamos num espaço em que o setor privado hoje atua. Estamos buscando novos caminhos. É insanidade pensar que 2 400 pesquisadores estarão em todo o Brasil.