Noite franco-suíça

Uma harmonização de vinhos conduzida por Philippe de Nicolay Rothschild é uma experiência singular.

Primeiro, pelo conhecimento do ilustre anfitrião. A família Rothschild é dona de algumas das mais conceituadas vinícolas de Bordeaux, na França, e de países como Itália, Espanha e Chile. “Não sou um expert, mas já degustei mais de 6.000 garrafas”, diz ele. “Vinho se conhece bebendo.” Depois, pela companhia.

O humor francês de Philippe acompanha assuntos que vão de futebol a política. A conversa flui, o vinho desce e o tempo voa.

No fim de outubro, EXAME VIP promoveu um jantar com a marca da alta relojoaria suíça Panerai e com o clube de vinhos Edega, da importadora PNR, de Philippe. No evento, promovido no bistrô Chef Rouge, em São Paulo, os convidados da marca puderam provar rótulos como o champanhe Barons de Rothschild brut, o branco Sancerre 2014, o tinto Blason de L’Évangile 2011 e o vinho de sobremesa Carmes de Rieussec 2008. Confira quem passou por lá.

Panerai Luminor Submersible e vinhos Rothschild | Flavio Moret/ImageFactory Panerai Luminor Submersible e vinhos Rothschild | Flavio Moret/ImageFactory

Philippe de Rothschild, Marcela Roudenbush e Ivan Padilla | Flavio Moret/ImageFactory Philippe de Rothschild, Marcela Roudenbush e Ivan Padilla | Flavio Moret/ImageFactory

Carolina Bittencourt, Philippe de Rothschild e Cedrick Roche | Flavio Moret/ImageFactory Carolina Bittencourt, Philippe de Rothschild e Cedrick Roche | Flavio Moret/ImageFactory

Vitória Bristot e Gabriel Wickbold | Flavio Moret/ImageFactory Vitória Bristot e Gabriel Wickbold | Flavio Moret/ImageFactory

Wickbold, Rafaela Passos Linut e Padilla | Flavio Moret/ImageFactory Wickbold, Rafaela Passos Linut e Padilla | Flavio Moret/ImageFactory

Bride Machado, Philippe de Rothschild e Alexandre Won | Flavio Moret/ImageFactory Bride Machado, Philippe de Rothschild e Alexandre Won | Flavio Moret/ImageFactory