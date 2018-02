Como Fazer – O grupo Saint-Gobain inova no ritmo da internet

Em 2015, o grupo francês Saint-Gobain completou 350 anos de existência. Em vez de apenas comemorar, seus executivos aproveitaram a ocasião para dar visibilidade a uma nova diretriz global: acelerar o ritmo de inovação nos 64 países em que a fabricante e varejista de material de construção atua.

No Brasil, onde é dona de marcas como as telhas e caixas-d’água Brasilit e a rede de varejo Telhanorte, foram tomadas duas medidas imediatas. Uma delas foi construir um centro de pesquisa e desenvolvimento em Itapevi, região metropolitana de São Paulo, para fazer protótipos de produtos inéditos e a adaptação de itens europeus às demandas específicas locais. A outra foi a criação da diretoria digital com a missão de incutir novas metodologias de inovação e fornecer ferramentas necessárias para todas as áreas e negócios do grupo.

A empresa investiu no intercâmbio com startups para desenvolver novos produtos e também melhorar processos nas diversas áreas, como jurídica, de recursos humanos, vendas e industrial. “Com as startups, absorvemos metodologias de inovação e tivemos acesso a novas tecnologias, como a inteligência artificial e a internet das coisas”, diz Thierry Fournier, presidente da Saint-Gobain para Brasil, Argentina e Chile. Veja o passo a passo.