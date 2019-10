Cultura | Monumentos americanos

MÚSICA

Encontro country

Há quase 30 anos Bob Dylan solta periodicamente caixas temáticas com gravações inéditas. Pérolas conhecidas só pelos fanáticos por meio de discos piratas ganharam versões oficiais e de qualidade nesta coleção batizada de The Bootleg Series. O 15o volume é Travelin’ Thru, 1967-1969, que cobre o período country- do poeta do rock. Destaque para a breve parceria com outro mito da música americana, Johnny Cash, em faixas de estúdio, ao vivo e ensaios. Disponível a partir de 1o de novembro em três CDs ou LPs e deve chegar ao streaming apenas numa enxuta versão sampler, como foi com os Bootleg Series anteriores.

Travelin’ Thru, 1967-1969: The Bootleg Series, Vol. 15 | Bob Dylan (featuring Johnny Cash) | Columbia | US$ 30 (três CDs)

LIVRO

E viva Las Vegas

Las Vegas é celebrada hoje em filmes e agências de turismo como uma espécie de capital mundial da diversão (quase) sem limites para adultos. Uma meca de jogos, néon e excessos. Quem olha a Vegas do século 21 esquece que, há apenas 80 anos, era um lu-garejo esquecido, cercado pelo Deserto de Nevada. O livro Greetings from Las Vegas é um belo resgate das décadas iniciais da cidade por fotos, mapas e cartazes, com o texto espirituoso de Peter Mo-ruzzi. Um lugar de cassinos e luminosos que não existem mais, shows de dançarinas, turistas anônimos e ícones como Frank Sinatra e Elvis Presley.

Greetings from Las Vegas | Peter Moruzzi | Gibbs Smith (editora) | R$ 125,40 (Amazon.com.br)

FILME

A volta do comediante

Eddie Murphy surgiu na década de 80 como um gênio cômico de rara energia. Desbocado, espontâneo, triunfou no programa de TV Saturday Night Live e nos filmes Trocando as Bolas e Um Tira da Pesada. Mas foi acometido do grande mal dos humoristas famosos: quis ser levado a sério e ficou autoindulgente. Aquele Eddie mais solto ressurge em Meu Nome É Dolemite, cinebiografia que a Netflix lançará mundialmente no dia 25. Ele interpreta Rudy Ray -Moore, comediante e astro de blaxploitation (gênero de ação com produções de baixo orçamento para o público afro-americano). No elenco, Wesley Snipes, Chris Rock e Snoop Dogg.

Meu Nome É Dolemite | Direção de Craig Brewer | Com Eddie Murphy, Wesley Snipes | Estreia em 25/10 (Netflix)

FILME

Reunião da velha turma

Filme de ficção despretensioso, O Exterminador do Futuro foi um megahit de 1984 que transformou o fisiculturista Arnold Schwarzenegger em superastro de Hollywood. Também embalou a carreira do diretor James Cameron (de Aliens, Titanic e Avatar), foi o ponto alto da atriz Linda Hamilton e inaugurou uma franquia que chega ao sexto longa com O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio. Sim, Schwarzenegger faz o Terminator mais uma vez. E o ex-casal Cameron e Linda, distantes desde o segundo filme, voltam a trabalhar juntos após 28 anos: ele é produtor e roteirista, ela está novamente no papel da heroína Sarah Connor.

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio | Direção de Tim Miller | Com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton | Estreia em 31/10