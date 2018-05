Metrópoles puxam a reação do mercado imobiliário no Centro-Oeste

Brasília e Goiânia, as duas maiores cidades do Centro-Oeste, lideram a recuperação do mercado imobiliário na região. Na capital goiana, as vendas de imóveis novos somaram 5.170 unidades no ano passado, alta de 23% em relação a 2016. Em valores, as vendas líquidas (venda bruta menos devoluções) cresceram 127%, somando 2,5 bilhões de reais. “O estado de Goiás e, especificamente, Goiânia se beneficiam de uma população jovem, com a demanda crescendo de forma orgânica e com uma economia muito ligada ao agronegócio”, diz Fernando Razuk, vice-presidente da associação das empresas imobiliárias de Goiás, a Ademi.

A volta dos investidores, com a ajuda da taxa Selic em queda, é essencial para a recuperação do mercado. “Eles estavam sumidos, mas no ano passado já tivemos em Goiânia lançamentos com 40% das vendas para investidores”, diz Razuk. Ele afirma que o momento é bom porque há sobra de estoque, e os preços subiram pouco na capital goiana. A previsão é que as vendas neste ano cresçam 30%. No Distrito Federal, as vendas líquidas de imóveis residenciais novos chegaram a 86% no último trimestre de 2017. Ou seja, a cada 100 unidades negociadas, 86 foram efetivamente vendidas. Mas o número de lançamentos diminuiu bastante. Segundo a Ademi, a média de lançamentos no Distrito Federal é de 9.000 por ano, mas no ano passado só conseguiram chegar a 4.400, o que é insuficiente para atender à demanda. A associação prevê que o mercado deverá crescer até 15% neste ano, mas ainda com oferta abaixo da procura. “Só não vendemos mais porque a oferta é pequena”, diz Marco Antonio Demartini, diretor executivo da imobiliária Lopes Royal. Se isso continuar, os preços, que caíram quase 3% em 2017, poderão voltar a subir. DISTRITO FEDERAL MAPA DE IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais GOIÁS MAPA DE IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais MAPA DE IMÓVEIS NOVOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais MATO GROSSO MAPA DE IMÓVEIS USADOS Bairros por faixa de preço médio do metro quadrado, em reais MATO GROSSO DO SUL