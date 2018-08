Melhores & Maiores — As 50 Maiores Setoriais

Nesta página está o ranking das 50 maiores empresas pelo valor da receita líquida, agrupadas em diferentes categorias. Veja quais são as maiores entre as companhias estatais, as maiores empresas privadas, as maiores do comércio, as maiores indústrias, as maiores prestadoras de serviços, as maiores do mundo digital e as maiores exportadoras.

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em xmilhõesxde reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Energia 231 446,3 69 965,6 -1,3 973,2 -134,8 82 502,1 79 802,0 Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Atacado 85 305,5 25 787,6 -5,9 339,9 347,9 2 705,3 2 668,1 Correios3,6, Brasília, DF 3 4 Serviços 17 601,7 5 321,0 -5,3 250,9 201,7 -349,2 -391,3 Sabesp3,6, São Paulo, SP 4 5 Infraestrutura 14 831,4 4 483,5 0 867,3 761,6 5 498,6 5 294,1 Cemig Distribuição3,6, Belo Horizonte, MG 5 8 Energia 12 500,4 3 778,8 12,2 0,7 -35,5 1 187,3 1 129,8 Itaipu Binacional2, Brasília, DF 6 7 Energia 12 373,3 3 740,4 NA NI NI NI NI Copel Distribuição3,6, Curitiba, PR 7 10 Energia 9 501,6 2 872,3 8,3 109,9 105 1 684,3 1 648,3 Furnas3,6, Rio de Janeiro, RJ 8 3 Energia 8 665,2 2 619,5 -57,5 345,2 424,7 6 109,5 6 073,8 Cemig GT3,6, Belo Horizonte, MG 9 13 Energia 7 259,7 2 194,6 6,3 120,2 129,5 1 468,0 1 449,2 Celesc3,6, Florianópolis, SC 10 14 Energia 7 053,8 2 132,3 12,1 21,2 10,1 337,9 318,3 Transpetro3,6, Rio de Janeiro, RJ 11 12 Transporte 6 483,5 1 959,9 -6,2 56,7 36,6 1 323,4 1 277,8 Eletronorte3,6, Brasília, DF 12 9 Energia 6 063,9 1 833,1 NA 530,2 578,6 4 843,3 4 800,9 Chesf3,6, Recife, PE 13 6 Energia 4 934,4 1 491,7 NA 248,4 315,6 4 190,7 4 183,6 Tag3,6, Rio de Janeiro, RJ 14 11 Transporte 4 892,6 1 479,0 -30,7 731,8 708 3 856,0 3 766,0 Cedae3,6, Rio de Janeiro, RJ 15 16 Infraestrutura 4 840,2 1 463,2 7,5 111,5 84,6 1 866,1 1 801,7 Eletrobras3,6, Brasília, DF 16 20 Energia 4 580,2 1 384,6 26,3 -792,1 -533,2 12 800,2 12 799,1 Copasa MG3,6, Belo Horizonte, MG 17 17 Infraestrutura 4 366,4 1 319,9 3,6 182,2 169,4 1 937,5 1 887,6 Liquigás3,6, São Paulo, SP 18 ? Atacado 4 057,6 1 226,6 7,5 17,4 18,1 284,7 279,6 Sanepar3, Curitiba, PR 19 19 Infraestrutura 3 928,5 1 187,6 7,4 222,7 207,4 1 584,4 1 557,6 Eletrobras Amazonas3,6, Manaus, AM 20 25 Energia 3 602,2 1 088,9 28,5 -723,6 -786,2 -3 600,3 -3 608,4 Copel GET3,6, Curitiba, PR 21 18 Energia 3 462,0 1 046,6 -16,3 212,7 223,4 2 583,9 2 545,6 PB-LOG3,6, Rio de Janeiro, RJ 22 15 Transporte 3 381,2 1 022,1 -30,8 213,8 238,5 1 189,3 1 189,3 Infraero3,6, Brasília, DF 23 22 Infraestrutura 3 270,2 988,6 9,5 -534 -553,4 374,2 372,1 Embasa3,6, Salvador, BA 24 23 Infraestrutura 3 129,2 945,9 6,3 47,8 54,4 1 699,5 1 673,6 CEEE3,6, Porto Alegre, RS 25 24 Energia 3 124,3 944,5 7,5 -7,7 -26,5 -362,7 -375 Eletronuclear3,6, Rio de Janeiro, RJ 26 27 Energia 2 848,5 861,1 6,3 -105,2 -164,1 -1 521,6 -1 556,1 Cigás3,6, Manaus, AM 27 ? Energia 2 794,9 844,9 8,9 20 19,6 44,1 42,9 CEB Distribuição3,6, Brasília, DF 28 33 Energia 2 696,5 815,1 24,9 18,1 14,6 129,7 123,3 Metrô3,6, São Paulo, SP 29 26 Transporte 2 674,1 808,4 1 -80,9 -93,4 9 480,5 9 285,3 Norte Energia3,6, Altamira, PA 30 ? Energia 2 638,6 797,6 NA 166,3 4,9 3 726,7 3 492,5 Corsan3,6, Porto Alegre, RS 31 29 Infraestrutura 2 604,4 787,3 6,6 121,5 115,7 626,6 608,8 CPTM3,6, São Paulo, SP 32 30 Transporte 2 600,5 786,1 5,2 -177,9 -190,1 2 997,9 2 933,2 Serpro3,6, Brasília, DF 33 31 Indústria Digital 2 419,3 731,3 7,6 38,7 37,2 196,6 192,4 Saneago1, Goiânia, GO 34 32 Infraestrutura 2 182,8 659,9 NA NI NI NI NI Eletrosul3,6, Florianópolis, SC 35 21 Energia 2 094,9 633,3 -35,9 85,4 103,7 1 817,7 1 802,8 Comlurb3,6, Rio de Janeiro, RJ 36 35 Infraestrutura 1 924,3 581,7 -1,9 0,9 -1 -89,8 -89,9 Compesa3,6, Recife, PE 37 39 Infraestrutura 1 845,0 557,7 10,5 59,9 55,4 1 557,8 1 524,2 Eletrobras Distribuição Alagoas3,6, Maceió, AL 38 45 Energia 1 770,0 535,1 38,9 -136,4 -139,8 -318,5 -318,6 Eletrobras Distribuição Piauí3,6, Teresina, PI 39 42 Energia 1 729,3 522,8 21,8 -52,9 -60,2 -436,5 -436,7 Caesb3,6, Brasília, DF 40 38 Infraestrutura 1 635,6 494,4 -3,9 10,1 4,2 444,1 429,7 Bahiagás3,6, Salvador, BA 41 43 Energia 1 510,0 456,5 13,5 50 51,3 186,5 184,5 Cesp3,6, São Paulo, SP 42 37 Energia 1 499,2 453,2 -14,6 -53,8 -50,9 2 193,0 2 150,7 Gasmig3,6, Belo Horizonte, MG 43 46 Energia 1 471,6 444,9 18,5 46 45,1 298,6 291,8 Hospital N.S. Conceição3,6, Porto Alegre, RS 44 41 Serviços de Saúde 1 449,3 438,1 1,5 -111,9 -129,3 -932,6 -934,4 Conab3,6, Brasília, DF 45 36 Diversos 1 448,6 437,9 -25,6 -6,8 -6,2 115,3 113,5 HCPA3,6, Porto Alegre, RS 46 44 Serviços de Saúde 1 367,3 413,3 5,5 -35,6 -37,5 132,4 128,1 Eletrobras Rondônia3,6, Porto Velho, RO 47 40 Energia 1 327,7 401,4 -15 -239,2 -247,6 -665,1 -665,4 Cagece3,6, Fortaleza, CE 48 48 Infraestrutura 1 281,1 387,3 5,6 18,2 14,3 722,5 703,8 Dataprev3,6, Brasília, DF 49 47 Indústria Digital 1 240,0 374,9 0,9 38,1 41,3 343 340,1 Casan3,6, Florianópolis, SC 50 50 Infraestrutura 1 036,4 313,3 7,4 -2,1 -8,6 409,9 395

1. Vendas estimadas pela revista 2. Vendas informadas por meio de questionário 3. Vendas extraídas da demonstração contábil 4. Vendas em moeda constante 5. Controle acionário em maio de 2018 6. Informações ajustadas calculadas pela revista 7. Data do Balanço diferente de 31/12/2017 8. Ebtida publicado pela empresa NI – Não informado • Não classificada NA – Não aplicável

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em R$ milhões) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Atacado 68 061,6 20 574,9 -2,2 378,6 380,9 1 698,1 1 673,3 Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 3 Mineração 65 015,2 19 653,9 33,2 5 251,3 5 328,6 44 156,5 43 457,7 Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ 3 2 Atacado 61 772,6 18 673,7 -1,9 505,2 492,8 897,8 858,8 Telefônica3,6, São Paulo, SP 4 4 Telecomunicações 39 944,7 12 075,2 -1,7 1 440,5 1 393,2 21 466,3 20 998,0 Braskem3,6, Camaçari, BA 5 7 Química e Petroquímica 37 039,1 11 196,8 0,1 1 326,6 1 234,3 2 084,1 1 970,3 Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP 6 5 Bens de Consumo 34 684,3 10 485,0 2,2 160,5 160,8 1 365,0 1 341,6 Atacadão3,6, São Paulo, SP 7 17 Atacado 31 609,6 9 555,5 4,4 480 483,4 3 712,2 3 671,4 Claro3,6, São Paulo, SP 8 6 Telecomunicações 31 011,6 9 374,7 -6,1 -278,2 -419,4 4 157,4 3 921,9 Bunge3,6, Gaspar, SC 9 9 Bens de Consumo 29 555,7 8 934,6 -2,3 107,6 137,1 2 767,5 2 745,3 FCA Automóveis1, Betim, MG 10 13 Autoindústria 26 973,3 8 153,9 NA NI NI NI NI GPA3,6, São Paulo, SP 11 11 Varejo 26 387,0 7 976,7 -1,7 177,8 187,1 3 174,4 3 123,6 BRF3,6, Itajaí, SC 12 8 Bens de Consumo 25 944,9 7 843,1 -14,3 -322,8 -340,3 3 476,7 3 385,8 JBS3,6, São Paulo, SP 13 10 Bens de Consumo 23 730,3 7 173,6 -18,6 150,9 161,5 7 468,6 7 342,1 Cervejaria Ambev3,6, São Paulo, SP 14 12 Bens de Consumo 22 062,3 6 669,4 1,7 2 018,1 2 216,4 13 976,3 13 908,3 Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP 15 14 Varejo 21 428,4 6 477,8 7,9 52 58,9 904,5 894,5 Samsung1, Manaus, AM 16 15 Eletroeletrônicos 18 934,9 5 724,0 NA NI NI NI NI ArcelorMittal Brasil3,6, Belo Horizonte, MG 17 21 Siderurgia e Metalurgia 18 903,2 5 714,4 16,5 31,2 0,1 4 121,4 4 003,3 Amil3,6, São Paulo, SP 18 18 Serviços de Saúde 18 901,5 5 713,9 7,1 -31,4 16,1 3 493,9 3 483,3 Sendas3,6, São João de Meriti, RJ 19 23 Varejo 18 827,3 5 691,4 12,4 158,4 154,8 961,9 943,2 ADM2, Vitória, ES 20 25 Bens de Consumo 17 825,2 5 388,5 NA NI NI NI NI JBS Foods1, São Paulo, SP 21 16 Bens de Consumo 17 740,0 5 362,8 NA NI NI NI NI Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP 22 26 Autoindústria 16 927,6 5 117,2 NA NI NI NI NI Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP 23 28 Produção Agropecuária 16 481,6 4 982,4 18,2 103,1 101,3 483,2 470,6 TIM Celular3,6, São Paulo, SP 24 22 Telecomunicações 16 035,8 4 847,6 0,7 377,7 347 5 185,3 5 055,8 CRBS3,6, Jaguariúna, SP 25 20 Bens de Consumo 15 737,1 4 757,3 -3,2 -412,3 -404,6 362,6 353,4 Walmart Brasil1, Barueri, SP 26 27 Varejo 14 010,8 4 235,4 NA NI NI NI NI Embraer3,6, São José dos Campos, SP 27 19 Autoindústria 13 382,2 4 045,4 -22,8 220,6 240,6 4 125,0 4 068,7 Eletropaulo3,6, Barueri, SP 28 32 Energia 13 369,6 4 041,6 9 -237,8 -255,3 581,4 546,7 Toyota1, São Bernardo do Campo, SP 29 24 Autoindústria 13 300,1 4 020,6 NA NI NI NI NI Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP 30 31 Produção Agropecuária 13 236,6 4 001,4 6,2 -0,6 NI 25,5 25,3 Carrefour1, São Paulo, SP 31 29 Varejo 13 071,7 3 951,5 NA NI NI NI NI Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT 32 36 Atacado 12 934,3 3 910,0 17,5 90,8 98,1 757,7 751,1 RD3,6, São Paulo, SP 33 34 Varejo 12 901,9 3 900,2 12,3 151,2 154,5 988,5 974,2 Magazine Luiza3,6, Franca, SP 34 44 Varejo 11 979,3 3 621,3 21,6 120,1 117,6 633,4 627 Renault3,6, São José dos Pinhais, PR 35 46 Autoindústria 11 410,0 3 449,2 17,1 118,2 107 538,2 521,4 Ale3,6, Natal, RN 36 30 Atacado 11 370,2 3 437,2 -13 9,9 9,3 76,8 74,7 Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ 37 37 Varejo 11 168,2 3 376,1 2,4 70 71,8 1 415,2 1 397,1 TAM1, São Paulo, SP 38 33 Transporte 10 761,9 3 253,3 NA NI NI NI NI CSN3,6, São Paulo, SP 39 42 Siderurgia e Metalurgia 10 545,5 3 187,9 11,4 21,8 3,1 2 181,9 2 124,4 Coamo3,6, Campo Mourão, PR 40 35 Produção Agropecuária 10 510,5 3 177,3 -6,2 211,7 223,9 1 412,2 1 399,1 BG Brasil1, Rio de Janeiro, RJ 41 40 Energia 10 406,6 3 145,9 NA NI NI NI NI Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG 42 ? Siderurgia e Metalurgia 10 129,9 3 062,3 28,2 59,5 70,4 4 236,1 4 164,1 Light Sesa3,6, Rio de Janeiro, RJ 43 ? Energia 9 951,2 3 008,2 9,3 38 28,1 798,7 773 Globo3,6, Rio de Janeiro, RJ 44 38 Comunicações 9 929,2 3 001,6 -7,9 507,6 559,5 4 367,8 4 344,9 Oi Móvel1, Brasília, DF 45 41 Telecomunicações 9 817,9 2 967,9 NA NI NI NI NI General Motors1, São Caetano do Sul, SP 46 39 Autoindústria 9 746,6 2 946,4 NA NI NI NI NI Gol3,6, Rio de Janeiro, RJ 47 50 Transporte 9 700,6 2 932,5 1,7 36,6 -8,7 -754,1 -783,9 Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA 48 47 Papel e Celulose 9 541,3 2 884,3 -0,7 606,5 546,4 3 638,4 3 513,2 CPFL Paulista3,6, Campinas, SP 49 ? Energia 9 469,1 2 862,5 19,2 92,5 84,8 428,8 414,3 Yara Brasil1, Porto Alegre, RS 50 43 Química e Petroquímica 9 442,1 2 854,3 NA NI NI NI NI

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em xmilhõesxde reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Atacado 85 305,5 25 787,6 -5,9 339,9 347,9 2 705,3 2 668,1 Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Atacado 68 061,6 20 574,9 -2,2 378,6 380,9 1 698,1 1 673,3 Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ 3 3 Atacado 61 772,6 18 673,7 -1,9 505,2 492,8 897,8 858,8 Atacadão3,6, São Paulo, SP 4 6 Atacado 31 609,6 9 555,5 4,4 480 483,4 3 712,2 3 671,4 GPA3,6, São Paulo, SP 5 4 Varejo 26 387,0 7 976,7 -1,7 177,8 187,1 3 174,4 3 123,6 Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP 6 5 Varejo 21 428,4 6 477,8 7,9 52 58,9 904,5 894,5 Sendas3,6, São João de Meriti, RJ 7 7 Varejo 18 827,3 5 691,4 12,4 158,4 154,8 961,9 943,2 Walmart Brasil1, Barueri, SP 8 8 Varejo 14 010,8 4 235,4 NA NI NI NI NI Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP 9 11 Produção Agropecuária 13 236,6 4 001,4 6,2 -0,6 NI 25,5 25,3 Carrefour1, São Paulo, SP 10 9 Varejo 13 071,7 3 951,5 NA NI NI NI NI Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT 11 14 Atacado 12 934,3 3 910,0 17,5 90,8 98,1 757,7 751,1 RD3,6, São Paulo, SP 12 12 Varejo 12 901,9 3 900,2 12,3 151,2 154,5 988,5 974,2 Magazine Luiza3,6, Franca, SP 13 16 Varejo 11 979,3 3 621,3 21,6 120,1 117,6 633,4 627 Ale3,6, Natal, RN 14 10 Atacado 11 370,2 3 437,2 -13 9,9 9,3 76,8 74,7 Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ 15 15 Varejo 11 168,2 3 376,1 2,4 70 71,8 1 415,2 1 397,1 Coamo3,6, Campo Mourão, PR 16 13 Produção Agropecuária 10 510,5 3 177,3 -6,2 211,7 223,9 1 412,2 1 399,1 Copersucar3,6,7, São Paulo, SP 17 17 Atacado 8 598,2 2 599,2 -2,6 76,2 78,4 196,3 195,2 Cofco Brasil3,6, São Paulo, SP 18 23 Atacado 8 438,7 2 551,0 14,8 22,5 -15,3 -278,4 -312,5 Brasil China Dist. de Motos e Peças3,6, C. Sto.Agostinho, PE 19 ? Atacado 8 116,9 2 453,7 47,4 12,9 13 12,4 12,4 Makro1, São Paulo, SP 20 22 Atacado 7 969,9 2 409,3 NA NI NI NI NI Petróleo Sabbá3,6,7, Manaus, AM 21 24 Atacado 7 417,9 2 242,4 20 60,5 62,6 210,3 207,4 Cencosud2, São Paulo, SP 22 19 Varejo 7 154,4 2 162,8 NA NI NI NI NI C. Vale3,6, Palotina, PR 23 21 Produção Agropecuária 6 933,7 2 096,0 -2,5 23,4 24,2 476,7 468,8 Petronac3,6, Recife, PE 24 30 Atacado 6 704,1 2 026,6 43,5 40,3 40,5 58,7 58,5 Lojas Renner3,6, Porto Alegre, RS 25 25 Varejo 6 560,1 1 983,1 8,7 217 221,5 986,1 974,4 B2W Digital3,6, Rio de Janeiro, RJ 26 18 Varejo 6 345,0 1 918,1 -23,6 -128,8 -124,4 1 198,9 1 180,8 Farmácia Pague Menos3,6, Fortaleza, CE 27 26 Varejo 6 053,9 1 830,1 3,9 23,1 24,7 288,3 284,5 Drogaria São Paulo3,6, São Paulo, SP 28 28 Varejo 5 688,0 1 719,5 10,7 48,6 49,2 239 235,7 Blueway3,7, Rio de Janeiro, RJ 29 ? Atacado 5 621,5 1 699,4 NA NI 35,3 NI 25,6 Nidera Sementes3,6, Patos de Minas, MG 30 20 Produção Agropecuária 5 256,9 1 589,1 -32,6 -95,4 -96 159,7 156,3 Havan2, Brusque, SC 31 ? Varejo 5 107,4 1 544,0 NA NI NI NI NI Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP 32 49 Atacado 4 983,4 1 506,5 NA NI NI NI NI Zaffari & Bourbon3,6, Porto Alegre, RS 33 27 Varejo 4 981,6 1 505,9 0,4 144,3 144,9 632,1 622,4 Cnova3,6, São Caetano do Sul, SP 34 29 Varejo 4 951,0 1 496,7 4,5 -62 -66 -109,6 -110,7 Lojas Riachuelo3,6, São Paulo, SP 35 32 Varejo 4 854,3 1 467,4 8,2 85,4 92,8 902 893 Ultragaz3,6, São Paulo, SP 36 34 Atacado 4 639,0 1 402,4 9,8 32,6 33,5 309,3 304,7 McDonald?s2, Barueri, SP 37 31 Varejo 4 529,0 1 369,1 NA NI NI NI NI Glencore3,6, Rio de Janeiro, RJ 38 42 Atacado 4 464,7 1 349,7 19,5 20,9 21,4 61,2 60,9 Armazém Mateus1, São Luís, MA 39 33 Varejo 4 420,5 1 336,3 NA NI NI NI NI Martins Atacado3,6, Uberlândia, MG 40 35 Atacado 4 295,5 1 298,5 2,5 10,3 12 113,6 113,2 Lojas CEM3,6, Salto, SP 41 44 Varejo 4 113,5 1 243,5 18,6 139,8 153,1 815,8 815,5 Liquigás3,6, São Paulo, SP 42 40 Atacado 4 057,6 1 226,6 7,5 17,4 18,1 284,7 279,6 Rodoil3,6, Caxias do Sul, RS 43 ? Atacado 4 005,7 1 210,9 56,4 12,2 12 18,9 18,5 Mateus Supermercados1, São Luís, MA 44 36 Varejo 3 944,8 1 192,5 NA NI NI NI NI Royal FIC3,6, São Paulo, SP 45 39 Atacado 3 890,3 1 176,0 -1 -3,7 -3,3 36 35,6 Profarma3,6, Rio de Janeiro, RJ 46 37 Atacado 3 763,1 1 137,6 -4,6 -38,4 -34,1 226 225,5 Supermercado Condor1, Curitiba, PR 47 41 Varejo 3 722,8 1 125,4 NA NI NI NI NI Cooxupé3,6, Guaxupé, MG 48 38 Atacado 3 695,5 1 117,2 -6 19,8 23 290,4 288,3 Cocamar3,6, Maringá, PR 49 43 Produção Agropecuária 3 477,6 1 051,3 0,1 36,9 37,8 312,1 307,4 Cálamo3,6, Curitiba, PR 50 45 Atacado 3 434,8 1 038,3 3 149,1 153,3 363,4 362,4

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em milhões de reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Energia 231 446,3 69 965,6 -1,3 973,2 -134,8 82 502,1 79 802,0 Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Mineração 65 015,2 19 653,9 33,2 5 251,3 5 328,6 44 156,5 43 457,7 Braskem3,6, Camaçari, BA 3 4 Química e Petroquímica 37 039,1 11 196,8 0,1 1 326,6 1 234,3 2 084,1 1 970,3 Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP 4 3 Bens de Consumo 34 684,3 10 485,0 2,2 160,5 160,8 1 365,0 1 341,6 Bunge3,6, Gaspar, SC 5 6 Bens de Consumo 29 555,7 8 934,6 -2,3 107,6 137,1 2 767,5 2 745,3 FCA Automóveis1, Betim, MG 6 9 Autoindústria 26 973,3 8 153,9 NA NI NI NI NI BRF3,6, Itajaí, SC 7 5 Bens de Consumo 25 944,9 7 843,1 -14,3 -322,8 -340,3 3 476,7 3 385,8 JBS3,6, São Paulo, SP 8 7 Bens de Consumo 23 730,3 7 173,6 -18,6 150,9 161,5 7 468,6 7 342,1 Cervejaria Ambev3,6, São Paulo, SP 9 8 Bens de Consumo 22 062,3 6 669,4 1,7 2 018,1 2 216,4 13 976,3 13 908,3 Samsung1, Manaus, AM 10 10 Eletroeletrônicos 18 934,9 5 724,0 NA NI NI NI NI ArcelorMittal Brasil3,6, Belo Horizonte, MG 11 14 Siderurgia e Metalurgia 18 903,2 5 714,4 16,5 31,2 0,1 4 121,4 4 003,3 ADM2, Vitória, ES 12 16 Bens de Consumo 17 825,2 5 388,5 NA NI NI NI NI JBS Foods1, São Paulo, SP 13 11 Bens de Consumo 17 740,0 5 362,8 NA NI NI NI NI Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP 14 17 Autoindústria 16 927,6 5 117,2 NA NI NI NI NI Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP 15 18 Produção Agropecuária 16 481,6 4 982,4 18,2 103,1 101,3 483,2 470,6 CRBS3,6, Jaguariúna, SP 16 13 Bens de Consumo 15 737,1 4 757,3 -3,2 -412,3 -404,6 362,6 353,4 Embraer3,6, São José dos Campos, SP 17 12 Autoindústria 13 382,2 4 045,4 -22,8 220,6 240,6 4 125,0 4 068,7 Toyota1, São Bernardo do Campo, SP 18 15 Autoindústria 13 300,1 4 020,6 NA NI NI NI NI Renault3,6, São José dos Pinhais, PR 19 23 Autoindústria 11 410,0 3 449,2 17,1 118,2 107 538,2 521,4 CSN3,6, São Paulo, SP 20 21 Siderurgia e Metalurgia 10 545,5 3 187,9 11,4 21,8 3,1 2 181,9 2 124,4 BG Brasil1, Rio de Janeiro, RJ 21 20 Energia 10 406,6 3 145,9 NA NI NI NI NI Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG 22 33 Siderurgia e Metalurgia 10 129,9 3 062,3 28,2 59,5 70,4 4 236,1 4 164,1 General Motors1, São Caetano do Sul, SP 23 19 Autoindústria 9 746,6 2 946,4 NA NI NI NI NI Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA 24 24 Papel e Celulose 9 541,3 2 884,3 -0,7 606,5 546,4 3 638,4 3 513,2 Yara Brasil1, Porto Alegre, RS 25 22 Química e Petroquímica 9 442,1 2 854,3 NA NI NI NI NI Spal3,6, São Paulo, SP 26 28 Bens de Consumo 9 090,2 2 748,0 6,9 189,7 160,3 1 394,7 1 340,4 Mercedes-Benz1, São Bernardo do Campo, SP 27 26 Autoindústria 8 579,1 2 593,4 NA NI NI NI NI Honda Automóveis2, Sumaré, SP 28 27 Autoindústria 8 525,7 2 577,3 NA NI NI NI NI Klabin3,6, São Paulo, SP 29 35 Papel e Celulose 8 521,8 2 576,1 15,6 206,6 160,9 2 278,3 2 186,9 Unilever Brasil1, São Paulo, SP 30 25 Bens de Consumo 8 173,0 2 470,7 NA NI NI NI NI Aurora Alimentos3,6, Chapecó, SC 31 31 Bens de Consumo 8 172,8 2 470,6 -0,3 89,2 88,2 576,6 565,3 Basf3,6, São Paulo, SP 32 29 Química e Petroquímica 8 157,9 2 466,1 -2,9 -94,8 -94,8 1 084,6 1 065,3 Gerdau Aços Longos3,6, Rio de Janeiro, RJ 33 34 Siderurgia e Metalurgia 7 800,8 2 358,2 2,3 120,4 144,4 2 404,3 2 383,2 Marfrig3,6, São Paulo, SP 34 42 Produção Agropecuária 7 715,8 2 332,5 23,1 -134,9 -146,2 747,1 723,3 Shell Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 35 ? Energia 7 352,9 2 222,8 NA -407,7 -438,8 4 580,3 4 518,2 Syngenta1, São Paulo, SP 36 32 Química e Petroquímica 7 310,0 2 209,8 NA NI NI NI NI Whirlpool3,6, São Paulo, SP 37 39 Eletroeletrônicos 6 785,9 2 051,4 0 124 131,8 683,4 676,7 Mosaic3,6, São Paulo, SP 38 37 Química e Petroquímica 6 737,5 2 036,7 -5,8 21 25,8 397,2 394,8 Ford1, São Bernardo do Campo, SP 39 36 Autoindústria 6 680,5 2 019,5 NA NI NI NI NI Minerva Foods3,6, Barretos, SP 40 40 Produção Agropecuária 6 657,0 2 012,4 1,4 -78,9 -85 31 21,5 SHB3, Itajaí, SC 41 ? Bens de Consumo 6 615,2 1 999,8 NI NI -13,3 NI -3,7 Bayer3,6, São Paulo, SP 42 30 Química e Petroquímica 6 353,8 1 920,7 -23,5 -139,1 -127,7 749 742,9 Raízen Energia3,6,7, São Paulo, SP 43 38 Energia 6 350,6 1 919,8 -10,1 408,9 432,9 2 950,7 2 892,9 Gerdau Açominas3,6, Ouro Branco, MG 44 47 Siderurgia e Metalurgia 6 280,6 1 898,6 7 27 20,8 1 861,5 1 817,0 LG-SP1, Taubaté, SP 45 41 Eletroeletrônicos 6 243,9 1 887,5 NA NI NI NI NI Natura3,6, São Paulo, SP 46 46 Bens de Consumo 5 957,0 1 800,8 0,8 203 202,6 500,7 494,2 Novelis2, São Paulo, SP 47 ? Siderurgia e Metalurgia 5 913,2 1 787,5 NA NI NI NI NI M. Dias Branco3,6, Eusébio, CE 48 49 Bens de Consumo 5 714,9 1 727,6 -2 249,1 255,2 1 529,3 1 509,0 Hydro Alunorte3,6, Barcarena, PA 49 45 Química e Petroquímica 5 627,4 1 701,2 -6,1 24,1 17,5 1 380,9 1 344,8 Mosaic P&K2, Uberaba, MG 50 44 Química e Petroquímica 5 474,4 1 654,9 NA NI NI NI NI

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em xmilhõesxde reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Telefônica3,6, São Paulo, SP 1 1 Telecomunicações 39 944,7 12 075,2 -1,7 1 440,5 1 393,2 21 466,3 20 998,0 Claro3,6, São Paulo, SP 2 2 Telecomunicações 31 011,6 9 374,7 -6,1 -278,2 -419,4 4 157,4 3 921,9 Amil3,6, São Paulo, SP 3 5 Serviços de Saúde 18 901,5 5 713,9 7,1 -31,4 16,1 3 493,9 3 483,3 Correios3,6, Brasília, DF 4 4 Serviços 17 601,7 5 321,0 -5,3 250,9 201,7 -349,2 -391,3 TIM Celular3,6, São Paulo, SP 5 6 Telecomunicações 16 035,8 4 847,6 0,7 377,7 347 5 185,3 5 055,8 Sabesp3,6, São Paulo, SP 6 7 Infraestrutura 14 831,4 4 483,5 0 867,3 761,6 5 498,6 5 294,1 Eletropaulo3,6, Barueri, SP 7 10 Energia 13 369,6 4 041,6 9 -237,8 -255,3 581,4 546,7 Cemig Distribuição3,6, Belo Horizonte, MG 8 12 Energia 12 500,4 3 778,8 12,2 0,7 -35,5 1 187,3 1 129,8 Itaipu Binacional2, Brasília, DF 9 9 Energia 12 373,3 3 740,4 NA NI NI NI NI TAM1, São Paulo, SP 10 11 Transporte 10 761,9 3 253,3 NA NI NI NI NI Light Sesa3,6, Rio de Janeiro, RJ 11 17 Energia 9 951,2 3 008,2 9,3 38 28,1 798,7 773 Globo3,6, Rio de Janeiro, RJ 12 13 Comunicações 9 929,2 3 001,6 -7,9 507,6 559,5 4 367,8 4 344,9 Oi Móvel1, Brasília, DF 13 14 Telecomunicações 9 817,9 2 967,9 NA NI NI NI NI Gol3,6, Rio de Janeiro, RJ 14 16 Transporte 9 700,6 2 932,5 1,7 36,6 -8,7 -754,1 -783,9 Copel Distribuição3,6, Curitiba, PR 15 19 Energia 9 501,6 2 872,3 8,3 109,9 105 1 684,3 1 648,3 CPFL Paulista3,6, Campinas, SP 16 21 Energia 9 469,1 2 862,5 19,2 92,5 84,8 428,8 414,3 Furnas3,6, Rio de Janeiro, RJ 17 3 Energia 8 665,2 2 619,5 -57,5 345,2 424,7 6 109,5 6 073,8 Coelba3,6, Salvador, BA 18 23 Energia 8 262,7 2 497,8 11,2 62,7 53,5 985,3 957 Telemar1, Rio de Janeiro, RJ 19 15 Telecomunicações 7 811,6 2 361,4 NA NI NI NI NI Cemig GT3,6, Belo Horizonte, MG 20 26 Energia 7 259,7 2 194,6 6,3 120,2 129,5 1 468,0 1 449,2 Celesc3,6, Florianópolis, SC 21 27 Energia 7 053,8 2 132,3 12,1 21,2 10,1 337,9 318,3 Cielo3,6, Barueri, SP 22 22 Serviços 6 940,5 2 098,1 -10,4 1 123,6 1 165,3 3 073,6 3 068,6 Rede (Redecard)3,6, Barueri, SP 23 28 Serviços 6 832,5 2 065,5 NA 454,9 502,7 4 794,5 4 719,5 Rede D?OR São Luiz3,6, Rio de Janeiro, RJ 24 30 Serviços de Saúde 6 599,4 1 995,0 10,7 290,6 288,4 1 331,7 1 303,4 Transpetro3,6, Rio de Janeiro, RJ 25 25 Transporte 6 483,5 1 959,9 -6,2 56,7 36,6 1 323,4 1 277,8 Eletronorte3,6, Brasília, DF 26 18 Energia 6 063,9 1 833,1 NA 530,2 578,6 4 843,3 4 800,9 Elektro Redes3,6, Campinas, SP 27 34 Energia 5 900,3 1 783,6 18 113,6 113,2 626,4 613,8 Comgás3,6, São Paulo, SP 28 31 Energia 5 622,4 1 699,7 -5,5 206,2 193,5 638,9 609,8 Azul1, Barueri, SP 29 29 Transporte 5 573,9 1 685,0 NA NI NI NI NI Enel Distribuição Rio3,6, Niterói, RJ 30 39 Energia 5 419,8 1 638,4 15,4 -25,8 -31,1 1 038,0 1 014,8 Celpe3,6, Recife, PE 31 35 Energia 5 399,7 1 632,3 8,6 24,7 17 482,3 464,7 NotreDame Intermédica3,6, São Paulo, SP 32 46 Serviços de Saúde 5 259,6 1 590,0 25,1 119,1 121,6 420 415,7 Celpa3,6, Belém, PA 33 38 Energia 5 229,7 1 580,9 8,7 188,7 185,5 797 780,7 Central Nacional Unimed3,6, São Paulo, SP 34 36 Serviços de Saúde 5 045,6 1 525,3 2,6 37,7 40,1 175,2 174,9 Celg D3,6, Goiânia, GO 35 42 Energia 4 976,5 1 504,4 18 50,4 33,4 1 076,2 1 062,8 Oi3,6, Rio de Janeiro, RJ 36 32 Telecomunicações 4 966,9 1 501,5 -15,2 -1 838,6 -1 924,1 -4 128,2 -4 173,5 Chesf3,6, Recife, PE 37 8 Energia 4 934,4 1 491,7 NA 248,4 315,6 4 190,7 4 183,6 Unimed Rio3,6, Rio de Janeiro, RJ 38 33 Serviços de Saúde 4 914,6 1 485,7 -7,9 24,8 18,5 -267,6 -268 Tag3,6, Rio de Janeiro, RJ 39 24 Transporte 4 892,6 1 479,0 -30,7 731,8 708 3 856,0 3 766,0 Cedae3,6, Rio de Janeiro, RJ 40 40 Infraestrutura 4 840,2 1 463,2 7,5 111,5 84,6 1 866,1 1 801,7 Localiza3,6, Belo Horizonte, MG 41 ? Serviços 4 822,2 1 457,7 34,9 174,9 152,9 822,1 786,2 Enel Distribuição Ceará3,6, Fortaleza, CE 42 43 Energia 4 664,6 1 410,1 8,3 131,5 131,7 794,7 780,8 Eletrobras3,6, Brasília, DF 43 ? Energia 4 580,2 1 384,6 26,3 -792,1 -533,2 12 800,2 12 799,1 Engie Brasil Energia3,6, Florianópolis, SC 44 41 Energia 4 473,1 1 352,2 -0,2 597 605,6 2 096,5 2 064,9 Hospital São Paulo3,6, São Paulo, SP 45 44 Serviços de Saúde 4 421,8 1 336,7 4,1 -3,5 -5,9 -20,2 -22,4 Copasa MG3,6, Belo Horizonte, MG 46 45 Infraestrutura 4 366,4 1 319,9 3,6 182,2 169,4 1 937,5 1 887,6 NTS3,6, Rio de Janeiro, RJ 47 ? Transporte 4 175,3 1 262,2 NA 576,4 547 1 245,3 1 192,0 Votener3,6, São Paulo, SP 48 ? Energia 4 156,7 1 256,6 20 -21,7 -19,5 179,8 179,7 Unimed BH3,6, Belo Horizonte, MG 49 49 Serviços de Saúde 4 155,9 1 256,3 7,4 113,2 116,5 485,2 480,6 CPFL Piratininga3,6, Campinas, SP 50 ? Energia 4 058,4 1 226,8 23,2 49,8 46 145,5 139,4

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 2016 VALOR (em milhões de reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) Samsung1, Manaus, AM 1 1 Eletroeletrônicos 18 934,9 5 724,0 NA NI NI NI NI B2W Digital3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Varejo 6 345,0 1 918,1 -23,6 -128,8 -124,4 1 198,9 1 180,8 LG-SP1, Taubaté, SP 3 3 Eletroeletrônicos 6 243,9 1 887,5 NA NI NI NI NI Cnova3,6, São Caetano do Sul, SP 4 4 Varejo 4 951,0 1 496,7 4,5 -62 -66 -109,6 -110,7 HP1, Barueri, SP 5 5 Indústria Digital 3 233,7 977,5 NA NI NI NI NI IBM1, Rio de Janeiro, RJ 6 6 Indústria Digital 3 076,3 930 NA NI NI NI NI Accenture3,6, São Paulo, SP 7 8 Serviços 3 044,6 920,4 8,4 27,4 33,5 375,4 374,8 Google1, São Paulo, SP 8 9 Indústria Digital 2 710,8 819,5 NA NI NI NI NI Allied3,6, Jundiaí, SP 9 11 Atacado 2 656,0 802,9 NA 5,7 7,6 259,2 256,6 Siemens3,6,7, São Paulo, SP 10 7 Eletroeletrônicos 2 571,0 777,2 -9,9 -13,5 -11,9 163,5 162,3 Serpro3,6, Brasília, DF 11 12 Indústria Digital 2 419,3 731,3 7,6 38,7 37,2 196,6 192,4 Cisco1, São Paulo, SP 12 10 Indústria Digital 2 315,5 700 NA NI NI NI NI SAP2, São Paulo, SP 13 22 Indústria Digital 2 284,4 690,6 NA NI NI NI NI Ericsson3,6, São Paulo, SP 14 14 Eletroeletrônicos 2 145,7 648,7 13,1 10 12,4 157,5 156,9 TecBan3,6, Barueri, SP 15 17 Indústria Digital 2 006,2 606,5 11,6 23,8 19,6 148,6 141,8 Positivo Tecnologia3,6, Curitiba, PR 16 21 Indústria Digital 1 932,5 584,2 8,6 -17,1 -14,4 153,7 153,1 Oracle1, São Paulo, SP 17 13 Indústria Digital 1 878,3 567,8 NA NI NI NI NI Microsoft Mobile1, São Paulo, SP 18 15 Eletroeletrônicos 1 812,3 547,8 NA NI NI NI NI Netshoes3,6, São Paulo, SP 19 16 Varejo 1 719,3 519,8 5,2 -53 -51,7 132,8 131,9 CA Technologies1, São Paulo, SP 20 18 Indústria Digital 1 700,6 514,1 NA NI NI NI NI Intelbras3,6, São José, SC 21 29 Eletroeletrônicos 1 613,2 487,7 38,1 51,8 53,2 159,9 158,9 Totvs3,6, São Paulo, SP 22 19 Indústria Digital 1 606,9 485,8 0,5 24 28,1 384,5 381,3 Panasonic1, Manaus, AM 23 20 Eletroeletrônicos 1 568,6 474,2 NA NI NI NI NI Multilaser3,6, São Paulo, SP 24 28 Eletroeletrônicos 1 417,3 428,4 21,1 63,2 66,9 260,2 260 Huawei1, São Paulo, SP 25 23 Eletroeletrônicos 1 416,3 428,1 NA NI NI NI NI Digibras1, Manaus, AM 26 24 Indústria Digital 1 330,0 402,1 NA NI NI NI NI Westcon Brasil1, Rio de Janeiro, RJ 27 26 Indústria Digital 1 284,3 388,2 NA NI NI NI NI Dataprev3,6, Brasília, DF 28 25 Indústria Digital 1 240,0 374,9 0,9 38,1 41,3 343 340,1 PagSeguro3,6, São Paulo, SP 29 ? Serviços 1 232,8 372,7 161,3 141,6 144,7 262,6 262,1 Tivit3,6, São Paulo, SP 30 27 Indústria Digital 1 213,6 366,9 1,8 23,5 20,2 356,9 345,5 Stefanini IT Solutions3,6, Jaguariúna, SP 31 30 Indústria Digital 1 036,7 313,4 1,1 15,3 15,7 36,6 36,4 BB Tecnologia e Serviços3,6, Rio de Janeiro, RJ 32 31 Indústria Digital 907,7 274,4 -0,3 9,1 10 80,3 79,8 Prodesp3,6, Taboão da Serra, SP 33 32 Indústria Digital 892 269,7 0,7 6,2 8,2 163,6 162,5 Brasoftware3,6, Poá, SP 34 36 Varejo 859,7 259,9 4,5 14,1 14,7 34,3 34,3 Semp TCL3,6, Manaus, AM 35 ? Eletroeletrônicos 766,1 231,6 NA 20,9 22 83,3 83,3 Globenet3,6, São Paulo, SP 36 33 Indústria Digital 738,6 223,3 -16 98 88,8 193,8 181,3 Fidelity3,6, Jundiaí, SP 37 40 Serviços 719,4 217,5 14,4 59,1 59,7 135,6 133,5 UOL3,6, São Paulo, SP 38 37 Indústria Digital 659,4 199,3 -18,5 108,9 117,1 600,2 598,9 Diebold-SP2, São Paulo, SP 39 ? Indústria Digital 511,5 154,6 NA NI NI NI NI Simpress3,6, Santana de Parnaíba, SP 40 44 Serviços 509,7 154,1 2,9 3,7 3,8 56,7 55,7 CSU3,6, Barueri, SP 41 45 Serviços 494,3 149,4 0,9 14 13,7 69,2 67,7 T-Systems3,6, São Paulo, SP 42 43 Indústria Digital 494,2 149,4 -2,4 -1,4 -1,1 51,3 50,6 Technicolor3,6, Manaus, AM 43 50 Indústria Digital 493,9 149,3 27,1 4,9 7,3 151,1 150,8 M4U3,6, Rio de Janeiro, RJ 44 ? Serviços 479,5 144,9 -29,1 8,7 9,1 18,7 18,7 SND3,6, Barueri, SP 45 48 Atacado 426,6 128,9 6 8,5 8,7 13,3 13,3 Algar Tech3,6, Uberlândia, MG 46 46 Serviços 423,3 128 -10,9 -5,2 -5,8 15,6 14,6 OKI Brasil3,6, Jundiaí, SP 47 47 Indústria Digital 421,6 127,4 -10 -18 -17,9 -4,4 -4,5 Thomson Reuters Brasil3,6, São Paulo, SP 48 ? Indústria Digital 369,5 111,7 120,7 -12,6 -11,4 326,5 322,7 Diebold-AM3, Manaus, AM 49 ? Indústria Digital 369,4 111,7 NI NI 16,5 NI 195,5 CI&T Software3,6, Campinas, SP 50 ? Indústria Digital 361,9 109,4 13,7 8,6 8,7 24,9 24,7

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR TOTAL DAS VENDAS LÍQUIDAS (em US$ milhões) VALOR DA EXPORTAÇÃO (em US$ milhões) PARTICIPAÇÃO NA VENDAS (em %) 2017 2016 Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Mineração 19 653,9 17 199,5 87,5 Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Energia 69 965,6 12 048,9 17,2 Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP 3 3 Bens de Consumo 10 485,0 7 543,0 71,9 Bunge3,6, Gaspar, SC 4 4 Bens de Consumo 8 934,6 5 665,3 63,4 Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP 5 8 Produção Agropecuária 4 982,4 4 146,4 83,2 Embraer3,6, São José dos Campos, SP 6 5 Autoindústria 4 045,4 3 628,7 89,7 BRF3,6, Itajaí, SC 7 6 Bens de Consumo 7 843,1 3 180,9 40,6 Braskem3,6, Camaçari, BA 8 ? Química e Petroquímica 11 196,8 2 781,7 24,8 Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT 9 10 Atacado 3 910,0 2 747,8 70,3 JBS3,6, São Paulo, SP 10 9 Bens de Consumo 7 173,6 2 546,6 35,5 ArcelorMittal Brasil3,6, Belo Horizonte, MG 11 11 Siderurgia e Metalurgia 5 714,4 2 276,4 39,8 Shell Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 12 ? Energia 2 222,8 1 968,3 88,6 Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA 13 12 Papel e Celulose 2 884,3 1 906,1 66,1 Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP 14 19 Autoindústria 5 117,2 1 694,1 33,1 Fibria3,6, São Paulo, SP 15 14 Papel e Celulose 1 561,5 1 469,7 94,1 Hydro Alunorte3,6, Barcarena, PA 16 13 Química e Petroquímica 1 701,2 1 449,4 85,2 Repsol Sinopec3,6, Rio de Janeiro, RJ 17 22 Energia 1 470,3 1 413,9 96,2 CBMM3,6, Araxá, MG 18 16 Siderurgia e Metalurgia 1 469,3 1 408,3 95,8 FCA Automóveis1, Betim, MG 19 17 Autoindústria 8 153,9 1 394,0 17,1 Salobo3,6, Rio de Janeiro, RJ 20 21 Mineração 1 336,9 1 320,1 98,7 Minerva Foods3,6, Barretos, SP 21 18 Produção Agropecuária 2 012,4 1 319,7 65,6 Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP 22 27 Atacado 1 506,5 1 307,1 86,8 Coamo3,6, Campo Mourão, PR 23 20 Produção Agropecuária 3 177,3 1 264,2 39,8 Renault3,6, São José dos Pinhais, PR 24 26 Autoindústria 3 449,2 1 138,1 33 CSP3,6, São Gonçalo do Amarante, CE 25 ? Siderurgia e Metalurgia 1 104,7 1 059,8 95,9 Raízen Energia3,6,7, São Paulo, SP 26 15 Energia 1 919,8 1 055,3 55 Klabin3,6, São Paulo, SP 27 25 Papel e Celulose 2 576,1 1 041,6 40,4 Marfrig3,6, São Paulo, SP 28 28 Produção Agropecuária 2 332,5 1 016,0 43,6 Anglo American Minério3,6, Belo Horizonte, MG 29 ? Mineração 978,2 978,2 100 Petrogal Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 30 33 Energia 1 235,4 942,8 76,3 CSN3,6, São Paulo, SP 31 ? Siderurgia e Metalurgia 3 187,9 731,6 22,9 Aurora Alimentos3,6, Chapecó, SC 32 30 Bens de Consumo 2 470,6 677,5 27,4 Cenibra3,6, Belo Oriente, MG 33 36 Papel e Celulose 673 653,3 97,1 Cooxupé3,6, Guaxupé, MG 34 29 Atacado 1 117,2 649,9 58,2 Paranapanema3,6, Dias d?Ávila, BA 35 23 Siderurgia e Metalurgia 1 242,8 599,9 48,3 Gerdau Açominas3,6, Ouro Branco, MG 36 32 Siderurgia e Metalurgia 1 898,6 591,1 31,1 ALZ Grãos3,6, Luís Eduardo Magalhães, BA 37 ? Atacado 597,8 586 98 Weg Equipamentos3,6, Jaraguá do Sul, SC 38 35 Bens de Capital 1 473,9 560,3 38 Anglo Gold Ashanti3,6, Santa Bárbara, MG 39 38 Mineração 529,5 528,7 99,8 VSB3,6, Jeceaba, MG 40 ? Siderurgia e Metalurgia 1 010,5 505,4 50 LDC Sucos3,6, São Paulo, SP 41 39 Produção Agropecuária 526,7 489,7 93 Caramuru Alimentos3,6, Itumbiara, GO 42 37 Produção Agropecuária 1 046,8 483,6 46,2 Avibras3,6, São José dos Campos, SP 43 44 Diversos 505,9 472,6 93,4 Gol3,6, Rio de Janeiro, RJ 44 ? Transporte 2 932,5 469,9 16 São Martinho3,6,7, Pradópolis, SP 45 42 Energia 770,2 467,4 60,7 Tupy3,6, Joinville, SC 46 41 Siderurgia e Metalurgia 664,2 463,6 69,8 Lar3,6, Medianeira, PR 47 ? Produção Agropecuária 1 521,1 449,6 29,6 Gerdau Aços Longos3,6, Rio de Janeiro, RJ 48 ? Siderurgia e Metalurgia 2 358,2 432,6 18,3 Kinross Brasil Mineração3,6, Paracatu, MG 49 31 Mineração 425,5 424,2 99 Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG 50 ? Siderurgia e Metalurgia 3 062,3 412,1 13,5

