Como fazer | A brMalls investiu para ter mais ofertas no varejo

Em novembro de 2016, os executivos da administradora carioca de shopping centers brMalls decidiram investir num programa para identificar e desenvolver novos varejistas. A iniciativa, guiada pelo então diretor de operações e hoje presidente, Ruy Kameyama, surgiu com o objetivo de buscar novas ideias promissoras, sem o compromisso de incluir os participantes de imediato nos shoppings da rede. Para isso, foi realizada uma parceria com a ONG de fomento ao empreendedorismo Endeavor.

A seleção envolveu mais de 300 inscritos, sendo que alguns já estavam presentes na rede. As 15 empresas finalistas passaram por mentorias coletivas e individuais, durante oito meses, a respeito de conceitos de gestão, como fluxo de caixa. As conversas foram organizadas com base na experiência de executivos da brMalls e dos especialistas da Endeavor. Ao final, quatro participantes estrearam suas lojas nos shoppings da brMalls.

“A ideia é ter um setor de varejo forte”, diz Jini Nogueira, diretora comercial da brMalls, que está organizando a segunda edição do programa. Em maio foram anunciados em São Paulo os selecionados para a nova rodada, os quais receberão mentoria no segundo semestre deste ano.