A solução de Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau para vender mais

Em 2014, a Votorantim Cimentos detectou dois pontos que poderiam ser aprimorados em sua área de vendas: a retenção de clientes e a disseminação de informações sobre os produtos ao consumidor final. Em geral, os vendedores nas pequenas e médias lojas de construção não apresentavam aos clientes as especificidades dos produtos, deixando que a escolha tivesse como base apenas o preço. A empresa decidiu, então, criar um programa de fidelidade para engajar lojistas da construção civil.

O sistema era semelhante aos já existentes no mercado, com o acúmulo de pontos a cada compra e a posterior troca por prêmios. A diferença estava na premiação — as recompensas tinham foco no desenvolvimento do lojista, com a oferta de itens como cursos, computadores e software de gestão. No ano passado, a iniciativa foi ampliada. Com a entrada da Tigre e da Gerdau, o programa de fidelidade tornou-se uma empresa — a sociedade Juntos Somos Mais. “Percebemos que o programa tinha grande potencial e não deveria ficar restrito à Votorantim Cimentos”, diz Antônio Serrano, presidente da Juntos Somos Mais.

“A criação da companhia deixou a iniciativa mais autônoma. Ficamos livres para desenvolver soluções com mais agilidade.” A gestão dos pontos permite à Juntos Somos Mais acompanhar o número de clientes engajados — lojas que voltam a comprar itens das empresas parceiras. Veja o passo a passo.