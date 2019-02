Jorge Paulo Lemann lidera ranking de reputação de líderes

São Paulo — Um amplo levantamento obtido com exclusividade por EXAME, realizado pela consultoria espanhola Merco, aponta os 100 líderes de negócios com melhor reputação no Brasil. Para o levantamento, foram consultados quase 2.000 entrevistados, divididos em três principais grupos: executivos, especialistas (como analistas financeiros) e consumidores.

Alguns nomes do topo são bem conhecidos como Jorge Paulo Lemann, um dos donos da AB Inbev, maior cervejaria do mundo, e Luiza Helena Trajano, a frente do Magazine Luiza. Outros como Fábio Coelho, do Google, alcançaram mais prestígio desde a última publicação do ranking em 2014. Confira abaixo a lista completa.