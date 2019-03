Cartas & E-mails | Imediatismo e ganância no desastre de Brumadinho

Os sete pecados da Vale

O maior pecado capital da Vale é, sem dúvida nenhuma, ter um conselho de administração formado predominantemente por profissionais do setor financeiro (Os sete pecados da Vale, 20 de março). Esse grupo, além de não ter experiência com indústrias e com o setor de mineração, tende a ser imediatista e ganancioso. A Vale, sua comunidade (quadro de empregados, fornecedores, acionistas minoritários, vizinhança etc.) e o meio ambiente certamente não merecem isso.

David Aguiar de Castro

Salvador, BA

Gostaria de dizer que achei muito lúcida, importante e interessante a reportagem de capa, Os sete pecados da Vale.

José Eduardo de Oliveira

Patos de Minas, MG

Agronegócio

Em relação à reportagem que trata dos subsídios concedidos ao setor agrícola, acredito que a produção de alimentos seja a única área que precisa, sim, ser subsidiada (A agricultura precisa de ajuda?, 20 de março). Porque a maior parte da produção vem de cooperativas de pequenos agricultores.

Diego Vilela

Via Facebook

Na minha opinião, a agricultura não precisa de ajuda, como questiona a reportagem de EXAME. Não podemos sustentar essa galinha que vive rolando e pedindo perdão das dívidas, pedindo redução de impostos e juros subsidiados.

Agenor Martins Neto

Via Facebook

Indústria

As armas da Taurus são ruins, seus preços estratosféricos. E há um gigantesco lobby da empresa para impedir a entrada da concorrência estrangeira no país (Pronta para atirar, 20 de março). A fabricante é uma típica empresa brasileira.

Vagner Castro

Via Facebook

O exemplo da Taurus, retratado na reportagem de EXAME, mostra que o Brasil é a terra prometida para a indústria de armas, que emana riqueza.

Douglas Gonçalves

Via Facebook

Riscos

É muito triste ver que as empresas brasileiras não estão levando a sério seus programas de compliance e de gestão de riscos. Parece que não aprendemos nada com o passado recente (Só no organograma, 20 de março). Existe uma visão míope, focada apenas em custos.

Diogo Ito

Via Facebook

Entrevista

A soberba de muitos empresários faz com que eles só procurem os serviços de um administrador profissional quando a empresa já está em rota de falência, como mostra a entrevista de Claudio Galeazzi, especialista em reestruturação de negócios (Quando o fim é inevitável, 20 de março). Aí, culpam o consultor por não ter conseguido salvar suas companhias.

Anderson Campos

Via Facebook

Estados Unidos

Vivo nos Estados Unidos e acredito que Donald Trump é o melhor presidente desde Ronald Reagan (Trump na defensiva, 20 de março). O país está gerando milhões de empregos e os salários cresceram. Temos a menor taxa de desemprego entre negros e latinos da história.

Eduardo Aguiar Soares

Via Facebook

J.R. Guzzo

O colunista J.R. Guzzo tem razão. De crise em crise, de calamidade em calamidade, vai vivendo o Brasil. A cada dia perdemos a esperança de vê-lo saindo da inércia (Calamidade permanente, 6 de março). O governo Bolsonaro instalou uma fábrica de crises particular, de modo que não vislumbramos a tão esperada luz no fim do túnel.

Alberto Bezerril

Via Facebook