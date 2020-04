Home office de respeito

Como se não bastasse a reviravolta no cenário econômico provocada pelo novo coronavírus, a maioria das empresas deparou com um desafio extra, o de manter a produtividade com funcionários reclusos em casa. Foi um choque para muita gente. Longe do chefe e dos colegas, são incontáveis as tentações caseiras — o sofá, a Netflix, aquela cerveja artesanal.

A turma com filhos pequenos, também trancafiados em casa, penou para aprender a dividir as tarefas profissionais da necessidade de entretê-los. Para quem soube se adaptar, no entanto, o home office foi uma grata surpresa. Reuniões presenciais intermináveis deram lugar a chamadas por Zoom, mais breves e assertivas, e diminuiu o tempo gasto com picuinhas e fofocas — sem contar as horas perdidas no trânsito. Passada a quarentena, portanto, o trabalho à distância poderá fazer parte da rotina de muitas empresas. Por isso convém dar um upgrade no escritório de casa. “Um home office inspirador favorece a criatividade e torna o trabalho mais prazeroso”, diz o designer de móveis Marcos Amato.

Luminária

Beosound Balance

Fones de ouvido

Caneta tinteiro

Mesa