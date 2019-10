Cultura | Histórias televisivas

LIVRO

Recordista de audiência

O último capítulo da novela Roque Santeiro, exibido pela TV Globo em fevereiro de 1986, teve supostamente o maior ibope da história da televisão brasileira (apesar dos diferentes métodos de aferição de cada época). Mas o recorde é detalhe perto das atribulações da trama criada por Dias Gomes na ditadura militar. O livro Herói Mutilado, da jornalista Laura Mattos, relata como o texto do dramaturgo foi proibido pelo regime em 1965, como peça de teatro, e em 1975, como novela, vetada na noite de sua estreia. Foi ao ar em 1985, na redemocratização — ainda assim, com pequenas censuras pontuais.

Herói Mutilado — Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura | Laura Mattos | Companhia das Letras | R$ 94,90

LIVRO

Sociedade espectadora

Enquanto o livro sobre Roque Santeiro se concentra numa obra e num período específico, Histórias da Gente Brasileira, Volume 4 — República: Testemunhos (1951-2000), da historiadora Mary Del Priore, aborda bastante (mas não só) a enorme influência da televisão na formação da sociedade moderna do Brasil, desde a publicidade até os programas, especialmente as novelas. É o último volume do panorama da autora sobre a população do país desde o período colonial, baseado nos relatos e no comportamento de gente comum, que não costuma ter voz nas análises históricas.

Histórias da Gente Brasileira, Volume 4 — República: testemunhos (1951-2000) | Mary Del Priore | LeYa | R$ 64,90

FILME

Continuação da trama

Séries dramáticas do século 21 costumam deixar seus fãs querendo mais. Quando ocorrem sequências ou spin-offs, na maioria das vezes são decepcionantes, apesar da expectativa. Família Soprano, por exemplo, deve recuar no tempo para um longa sobre a juventude de Tony Soprano, o protagonista mafioso, no ano que vem. Já Breaking Bad não faz cerimônia com seu legado. A trajetória do professor de química que vira traficante gerou uma pré-sequência de razoável prestígio (Better Call Saul) e, agora, El Camino: A Breaking Bad Movie, produção da Netflix com foco no coprotagonista Jesse Pinkman e seu destino.

El Camino: A Breaking Bad Movie | Direção de Vince Gilligan | Com Aaron Paul | Estreia em 11/10 | Netflix

MÚSICA

Saga do country

Este é um caso em que qualquer dos produtos poderia ser recomendado: os DVDs ou Blu-rays com os oito episódios (exibidos em setembro na TV pública americana), o livro oficial ou o álbum da trilha sonora. Como se trata de música, optamos por este último. Country Music é a mais recente série de TV de Ken Burns, ótimo documentarista americano que já abordou jazz, Guerra Civil Americana e Lei Seca. A trilha com cinco CDs esboça um panorama de cerca de 100 anos de country, reunindo de pioneiros a mitos, como Hank Williams e Johnny Cash, e astros de outros estilos, como Ray Charles e Bob Dylan.

Country Music — A Film by Ken Burns (the Soundtrack) | Vários artistas | Sony Legacy | Disponível em streaming