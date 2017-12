Guia EXAME de Fundos 2018 — Os melhores em cada categoria

As tabelas abaixo trazem os melhores fundos avaliados no Guia EXAME de Fundos 2018 em diferentes categorias. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que atribuiu de uma a cinco estrelas a cada um deles — sendo uma para os piores e cinco para os melhores. Os critérios analisados são desempenho, risco e adequação ao benchmark (veja também os detalhes da metodologia usada no levantamento).

Fundos de ações

Nome do Fundo Empresa Gestora Rendimento em 12 meses (1) Rendimento em 36 meses (1) Rendimento em 60 meses (1) Estrelas em 36 meses Estrelas no guia EXAME 2017 Público (2) Taxa efetiva de administração (% aa) Taxa de Performance (em %) Investimento mínimo (em reais) Patrimônio (milhões de em reais) (3) Código Anbima ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I ALASKA INVESTIMENTOS 79,49 142,79 155,26 **** ***** AR 2,00 20 5.000 522,5 267163 BANRISUL ACOES FI BANRISUL 59,40 n/d n/d n/d **** V 5,00 0 100 39,4 385824 BB ACOES SMALL CAPS FC FI BB 35,58 32,95 9,27 * n/d V 3,00 0 200 78,3 104175 BAHIA AM SMID CAPS VALOR FC DE FIA BBM 40,40 48,11 75,13 *** * A 2,00 20 50.000 155,0 210277 BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA BNP PARIBAS 42,96 70,53 55,62 ***** ***** VS 2,00 20 5.000 82,5 237191 BRADESCO EUROPA FIA IE BRADESCO 23,09 51,53 n/d *** n/d A 0,50 0 1.000.000 29,7 351245 BRESSER ACOES FIC DE FIA BRESSER 51,92 72,01 114,66 **** * AR 2,00 15 50.000 162,8 129100 CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO CAIXA 42,06 36,29 n/d * n/d V 1,50 0 100 138,1 317594 CTM ESTRATEGIA FIA CTM 32,95 50,83 n/d ***** n/d V 2,00 20 1.000 18,9 344435 EQUITAS SELECTION FIC FIA EQUITAS 45,35 85,19 109,60 **** **** AR 2,00 20 25.000 156,7 251429 EQUITAS SELECTION INST FC FIA EQUITAS 40,98 63,82 74,60 ***** n/d A 2,00 20 25.000 26,5 308374 GTI DIMONA BRASIL FIA GTI 77,33 111,92 83,69 ***** ***** AR 2,00 15 25.000 97,0 199567 HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA HIX CAPITAL 33,30 n/d n/d n/d n/d A 2,00 20 20.000 52,0 407496 INVESTFORT PENEDO FIA IE INVESTFORT 59,53 -26,34 n/d n/d n/d AR 2,50 0 1.000.000 48,4 355895 ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI ITAU 27,79 40,05 30,75 ***** n/d AR 0,10 0 1 186,5 69450 ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFI ITAU 24,75 30,21 15,79 ***** ***** V 2,40 0 20.000 48,1 26255 ITAU PERSONNALITE ACOES INDEX IBOV FICFI ITAU 25,41 32,36 18,94 ***** ***** VS 1,90 0 50.000 120,0 7420 ITAU VERTICE IBOVESPA INDEX FICFI ACOES ITAU 27,39 39,35 n/d ***** ***** A 0,30 0 1 135,8 347663 JAR VALUE FIA JOULE 53,58 n/d n/d n/d n/d AR 1,35 20 5.000 16,8 393770 JOULE VALUE FIA JOULE 55,58 43,85 37,39 *** **** VS 1,40 20 5.000 33,7 230529 PER VALUE FIA JOULE 53,95 n/d n/d n/d **** AR 0,14 20 5.000 46,6 393444 LEBLON ACOES FC FIA LEBLON EQUITIES 58,08 59,57 52,78 *** **** AR 2,00 15 100.000 72,6 219118 LUMINUS FIA LUMINUS 50,40 79,72 n/d **** n/d AR 2,00 20 30.000 17,0 349836 MAPFRE FIA SMALL MAPFRE 59,01 64,78 42,64 *** n/d AR 3,50 20 10.000 40,5 220272 MOGNO FIA MOGNO CAPITAL 42,92 n/d n/d n/d n/d AR 1,50 20 300.000 38,3 383872 MOSAICO FIA MOSAICO CAPITAL 41,97 64,45 90,12 **** n/d AR 2,00 20 50.000 44,0 251674 NEO FUTURE FIA NEO 52,04 183,11 n/d ***** ***** AR 1,00 30 1 280,3 318221 SOLIS DIVIDENDOS MASTER FIA SOLIS 42,80 69,42 84,89 **** ***** A 0,30 0 500.000 18,5 251666 PROPRIO CAPITAL FIA PROPRIO 51,44 55,26 n/d **** n/d VS 3,00 20 25.000 31,7 342084 FIA REAL INVESTOR REAL INVESTOR 49,08 80,76 70,11 **** ***** AR 2,30 10 30.000 129,2 298761 VITORIA REGIA FIA ZENITH ASSET 55,49 87,32 n/d ***** **** AR 2,00 20 5.000 27,7 322008 ZENITH FIC FIA ZENITH ASSET 60,97 100,80 n/d ***** ***** VS 2,00 0 5.000 24,7 327311

Fundos multimercado

Nome do Fundo Empresa Gestora Rendimento em 12 meses (1) Rendimento em 36 meses (1) Rendimento em 60 meses (1) Estrelas em 36 meses Estrelas no guia EXAME 2017 Público (2) Taxa efetiva de administração (% aa) Taxa de Performance (em %) Investimento mínimo (em reais) Patrimônio (milhões de em reais) (3) Código Anbima ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT ABSOLUTE 16,90 n/d n/d n/d n/d A 2,00 20 50.000 93,8 396729 BB MULT MACRO LP 200 FC FI BB 16,07 33,90 48,48 * **** V 1,00 0 200 721,9 34355 BB MULT MACRO LP ESTILO FC BB 18,31 41,71 48,27 * ***** VS 1,00 0 0 360,7 123226 BRAD FC FI MULT PORTIF VALOR RELATIVO BRADESCO 17,34 51,34 75,26 **** * A 0,15 10 50.000 544,2 294391 BRAD PRIME FICFI MULT MULT ALLOCATION BRADESCO 17,99 41,41 58,53 n/d n/d VS 1,50 20 10.000 69,8 127884 BRADESCO FI MULT S P 500 MAIS BRADESCO 24,48 63,84 n/d ***** n/d V 1,50 20 10.000 70,1 353973 BRADESCO FI MULT TACTICAL BRADESCO 23,08 46,14 67,20 *** * A 1,25 20 100.000 111,1 230340 BRADESCO H FI MULT BOLSA AMERICANA BRADESCO 27,02 75,59 n/d **** *** VS 1,20 0 3.000 127,3 370207 CLARITAS GLOBAL HIGH YIELD FI MULT IE CLARITAS 17,98 54,83 n/d **** **** AR 0,87 10 1.000.000 157,1 331597 CLARITAS HEDGE FICFI MULT LP CLARITAS 19,13 58,36 76,37 ***** n/d AR 2,17 20 10.000 182,9 113190 CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT CLARITAS 17,24 52,69 64,29 **** *** AR 2,15 20 10.000 207,1 109241 EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT EXPLORITAS 29,07 85,92 n/d ***** n/d VS 2,00 20 10.000 81,9 370126 HEDGE COMMODITIES FI MULT CRED PRIV HEDGE 23,12 n/d n/d n/d n/d AR 2,00 20 1.000.000 212,2 402400 ITAU MULT GLOBAL EQUITY HEDGE FICFI ITAU 16,28 48,42 77,15 **** * AR 2,00 20 50.000 84,8 290076 ITAU PERSON MULT LONG AND SHORT 30 FICFI ITAU 16,20 48,43 n/d *** n/d VS 2,00 20 1.000.000 81,9 336807 ITAU PRIVATE LS PLUS MULT FICFI ITAU 20,44 59,18 n/d ***** n/d AR 2,00 20 10.000 62,9 330205 ITAU PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LS FICFI ITAU 18,53 47,70 73,95 ** n/d AR 0,50 0 5.000 37,4 299251 SAFRA KEPLER FI MULT J SAFRA 18,10 n/d n/d n/d *** AR 2,00 20 50.000 837,3 388841 SAFRA S P REAIS FC FI MULT J SAFRA 27,79 n/d n/d n/d n/d AR 1,75 0 100.000 75,1 379638 SAFRA S P REAIS PB FI MULT J SAFRA 28,83 n/d n/d n/d n/d AR 1,00 0 1.000.000 101,2 401447 LESTE CREDIT FI MULT CRED PRIV IE LESTE 15,76 n/d n/d n/d n/d A 2,00 20 1.000.000 91,8 407410 OCEANA LONG BIASED FICFI MULT OCEANA 27,05 73,62 n/d **** ***** AR 2,00 15 50.000 176,4 375756 OCEANA O30 FICFI MULT OCEANA 18,50 64,19 106,53 ***** ***** AR 2,00 20 50.000 177,0 312304 OCEANA SUST VRB LONG BIASED FC FI MULT OCEANA 25,87 n/d n/d n/d ***** AR 2,00 15 500.000 66,4 383120 OURO PRETO FICFI MULT CRED PRIV OURO PRETO 15,69 65,09 106,63 ***** ***** AR 2,00 20 25.000 93,0 308110 PERFIN LONG SHORT PLUS FICFI MULT PERFIN 23,92 49,22 67,37 ** n/d AR 2,00 20 50.000 54,0 282553 PERFIN LS 15 FC FI MULT PERFIN 17,41 45,55 66,45 *** n/d VS 1,50 20 10.000 35,8 259063 SOLIS CAP ANT CRED PRIV FICFI MULT LP SOLIS 13,96 54,14 89,52 ***** ***** AR 0,40 20 50.000 68,0 301426 SOLIS CAP CORE CRED PRIV FICFI MULT LP SOLIS 14,81 57,83 99,89 **** **** AR 0,40 0 1.000.000 226,7 300251 POLO MACRO FI MULT POLO 19,29 50,14 92,93 ** n/d AR 2,00 20 100.000 70,9 241202 PRASS FICFI MULT CRED PRIV QUATA 15,23 59,66 n/d ***** ***** AR 0,40 0 25.000 104,6 340464 QUATA MULTISETORIAL FC FI MULT CRED PRIV QUATA 15,64 60,76 n/d **** **** AR 0,10 0 25.000 160,2 346551 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV QUEST 13,19 n/d n/d n/d n/d VS 1,20 20 10.000 1.098,5 414141 SOLANA LONG AND SHORT FC FI MULT SOLANA 15,84 52,46 n/d **** *** VS 1,85 20 10.000 353,5 355208 SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT SPX 21,95 n/d n/d n/d *** AR 1,90 20 50.000 503,0 402184 TP REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV TAG 15,76 63,47 105,65 ***** ***** AR 0,80 0 50.000 47,3 242373 TC I FI MULT CRED PRIV TC CONSULTORIA 20,15 n/d n/d n/d n/d AR 0,80 30 1.000.000 38,7 384658 WA US INDEX 500 FI MULT WESTERN 28,21 78,76 n/d **** *** AR 1,00 0 25.000 467,8 337031

Fundos de renda fixa

Nome do Fundo Empresa Gestora Rendimento em 12 meses (1) Rendimento em 36 meses (1) Rendimento em 60 meses (1) Estrelas em 36 meses Estrelas no guia EXAME 2017 Público (2) Taxa efetiva de administração (% aa) Taxa de Performance (em %) Investimento mínimo (em reais) Patrimônio (milhões de em reais) (3) Código Anbima AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES ARAUJO FONTES 13,10 47,19 75,88 ***** **** AR 0,50 0 25.000 601,3 216658 BB AMPLO FICFI RF LP CRED PRIV BB 11,87 43,37 70,40 *** * A 0,20 0 0 4.215,3 153419 BB INSTITUCIONAL FI RF BB 11,88 43,02 69,73 *** * A 0,20 0 0 948,0 92843 BB RF LP CORP 10 MILHOES FC FI BB 11,82 44,25 71,71 ***** *** A – 20 1.000.000 8.220,0 81698 BB RF LP PARCERIA 10 MIL FC FI BB 10,96 40,98 65,23 **** *** V 0,80 0 10.000 929,1 196045 BRAD EMPRESAS FICFI RF CRED PRIV BRADESCO 11,81 43,68 70,39 **** *** A 0,50 20 100.000 636,8 169080 BRAD FI RF CRED PRIV TOP BANCOS BRADESCO 12,08 n/d n/d n/d ***** A 0,30 0 1.000.000 1.707,7 391638 BRAD FICFI RF CRED PRIV BANCOS BRADESCO 12,47 45,59 n/d ***** ***** A 0,20 0 0 143,6 342165 BRAD H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECT BRADESCO 13,08 48,04 n/d ***** n/d VS 0,70 0 0 123,5 391522 BRADESCO INST FI RF CRED PRIV BRADESCO 12,58 45,60 74,87 ***** n/d A 0,40 0 0 168,4 293679 BRADESCO PRIVATE FIC RF CRED PRIV RATING BRADESCO 12,02 44,20 71,66 *** ** AR 0,40 0 50.000 729,9 101400 BRAM FI RF CRED PRIV BANCOS BRADESCO 12,69 46,37 n/d ***** ***** AR 0,05 0 5.000.000 530,1 357294 CORPORATE FI RF CRED PRIV BRADESCO 12,01 44,77 72,32 **** *** A 0,30 0 300.000 1.517,2 97799 HSBC FICFI RF CRED PRIV LP PERF PREMIER BRADESCO 11,80 43,38 69,42 ***** n/d VS 0,70 0 15.000 85,8 152625 BP CRED CORP II FC FI MULT CRED PRIV BRASIL PLURAL 12,39 45,99 n/d **** **** AR 0,75 20 20.000 189,1 347582 CAIXA FI FIDELIDADE RF LP CAIXA 11,59 43,45 69,76 **** **** VS 0,20 0 500.000 513,5 213063 CAIXA FIC EXPERTISE RF CRED PRIV LP CAIXA 11,39 43,60 70,28 ***** *** V 0,50 0 20.000 2.236,0 230472 CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV CREDIT AGRICOLE 12,61 n/d n/d n/d n/d AR 0,50 0 25.000 527,9 412171 CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV CREDIT AGRICOLE 13,07 48,34 77,77 ***** **** AR 0,50 0 25.000 1.555,1 284211 DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV. DAYCOVAL 12,37 46,48 75,46 ***** **** AR 0,40 0 5.000 533,6 259624 ITAU ACTIVE FIX 15 RF CRED PRIV FICFI ITAU 11,67 44,05 n/d ***** ***** VS 0,60 20 1.000.000 504,1 379069 ITAU BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI ITAU 11,87 44,83 73,14 ***** ***** A 0,35 20 300.000 163,9 148962 ITAU CORP CRED PRIV DIF RF L P FICFI ITAU 11,80 44,62 n/d ***** ***** A 0,25 0 1.000.000 3.148,4 376485 ITAU PERSON RF LP DIF CRED PRIV FICFI ITAU 11,57 n/d n/d n/d ***** VS 0,45 20 1.000.000 4.127,8 385565 ITAU PRIV RF CRED PRIV ACTIVEFIX15FICFI ITAU 11,89 44,87 73,20 ***** n/d AR 0,35 20 300.000 2.578,4 286354 ITAU RF CRED PRIV ACTIVE FIX FICFI ITAU 11,87 44,82 73,11 ***** n/d V 0,35 20 300.000 156,7 216372 ITAU RF CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FI ITAU 12,36 46,80 77,13 ***** n/d AR 0,35 20 1 6.008,3 127981 ITAU VERTICE RF CRED PRIV FICFI ITAU 11,89 45,04 73,33 ***** n/d AR 0,20 0 1 471,8 281808 SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRIV J SAFRA 12,02 45,72 n/d ***** ***** AR 0,30 0 500.000 220,0 337099 RAFTER FI RF CRED PRIV RAFTER 11,80 44,97 n/d ***** ***** AR 0,50 0 20.000 99,6 363022 SANT FIC VG YIELD MIX RF CRED PRIV LP SANTANDER 11,45 n/d n/d n/d ***** V 0,75 0 150.000 306,8 390331 SANT FICFI VAN GOGH YIELD RF CREDPRIV LP SANTANDER 11,58 42,83 n/d ***** **** V 0,55 0 100.000 347,2 368105 SANTANDER FI MASTER RF CRED PRIV LP SANTANDER 11,96 44,85 72,78 ***** **** A 0,30 0 100.000 9.790,6 330851 SANTANDER FI RF CRED PRIV LP SANTANDER 12,30 45,32 73,84 ***** **** A 0,10 0 20.000.000 4.233,0 265608 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 11,49 42,78 n/d n/d n/d V 0,30 0 1.000 56,5 389651 SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP SPARTA 12,96 47,42 77,81 ***** **** VS 0,70 20 5.000 1.222,1 296430 FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV VOTORANTIM 12,16 44,83 72,87 **** *** A 0,20 0 50.000 1.735,6 142468 VOT MASTER PLUS RF CRED PRIV FC FI LP VOTORANTIM 12,23 48,22 n/d ***** n/d AR 0,50 20 10.000 699,9 375667

Fundos DI e de curto prazo

Nome do Fundo Empresa Gestora Rendimento em 12 meses (1) Rendimento em 36 meses (1) Rendimento em 60 meses (1) Estrelas em 36 meses Estrelas no guia EXAME 2017 Público (2) Taxa efetiva de administração (% aa) Taxa de Performance (em %) Investimento mínimo (em reais) Patrimônio (milhões de em reais) (3) Código Anbima BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI BANESTES 12,40 44,66 n/d ***** n/d AR 0,20 0 500.000 794,1 371092 BANESTES VIP DI FIC RF REF DI BANESTES 11,88 42,90 68,03 ***** **** VS 0,80 0 5.000 432,0 39772 BRAD FC FI RF REF DI CRED PRIV LIQUIDEZ BRADESCO 11,99 n/d n/d n/d n/d A 0,15 0 0 542,3 402192 BRADESCO EMPRESAS FICFI RF REF DI TOP BRADESCO 11,89 44,06 71,45 ***** ***** A 0,25 0 500.000 12.372,4 169064 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM BRADESCO 12,20 44,41 71,76 ***** **** A 0,20 0 1.000.000 11.514,0 71171 BRADESCO FICFI REF DI SPECIAL BRADESCO 11,62 42,98 69,20 ***** ***** V 0,50 0 150.000 33.516,9 5002 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI BRASIL PLURAL 11,67 43,03 69,36 ***** ***** VS 0,30 0 3.000 260,6 245062 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL 11,87 44,42 71,62 **** ***** AR 0,30 0 3.000 2.426,5 108766 CAIXA FI MEGA RF REF DI LP CAIXA 11,54 43,66 70,56 ***** ***** VS 0,25 0 500.000 10.466,8 223824 CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP CAIXA 11,43 43,22 69,81 ***** ***** V 0,30 0 100.000 7.608,9 230871 CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP CREDIT AGRICOLE 11,87 44,16 71,52 **** **** AR 0,30 0 25.000 1.016,4 65714 GERACAO FICFI REF DI GF GESTAO 11,20 41,35 65,74 **** **** V 0,60 0 10 91,7 199974 SAFRA FI RF REF DI CRED PRIV J SAFRA 11,98 45,29 73,90 ***** n/d AR 0,05 0 0 7.919,4 228567 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO 12,14 45,47 n/d ***** ***** AR 0,40 0 20.000 1.480,3 361445 SANTANDER FC YIELD P RF REF DI CRED PRIV SANTANDER 11,61 43,19 69,64 ***** ***** V 0,50 0 100.000 9.783,4 206131 SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DICREDPRIV SANTANDER 11,91 44,13 71,10 ***** ***** VS 0,30 0 300.000 10.405,7 50891 SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL RF REF DI SANTANDER 11,85 44,15 71,00 ***** ***** A 0,20 0 500.000 5.052,6 50563 SANTANDER FICFI REF DI SANTANDER 11,79 44,00 71,37 ***** ***** A 0,15 0 1.000.000 19.812,1 160830 SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS RF SUMITOMO 12,13 44,83 72,42 ***** ***** A 0,30 0 3.000.000 634,9 150770 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV XP 11,64 43,70 70,21 ***** ***** V 0,25 0 3.000 968,2 287644

Notas

(1) Até 30/set/2017

(2) Público:

AR (alta renda) — fundos em que os investidores aplicam a partir de 250.000 reais

A (atacado) — fundos voltados para empresas e investidores institucionais

VS (varejo seletivo) — fundos em que os investidores aplicam entre 50.000 e 250.000 reais

V (varejo) — fundos em que os investidores aplicam até 50.000 reais

(3) Em 30/set/2017

Fonte: GVCef-FGV