Fixação, rapidez e foco

No novo livro As cartas de Bezos — 14 ­princípios para crescer como a Amazon, pu­blicado no mês de março pela editora Sextante, os autores Steve e Karen Anderson estudaram as cartas que Jeff Bezos, presidente global e fundador da loja online Amazon, escreveu para os acionistas da empresa ao longo de mais de 20 anos. Com base nelas, os autores elencaram os princípios de Bezos que podem levar as empresas a crescer como o gigante americano. Com uma mentalidade de longo prazo, obsessão pelo cliente e alguns fracassos pelo caminho, a Amazon serve de exemplo para as empresas inovadoras e ambiciosas, tanto nos tempos bons quanto nos momentos mais desafiadores, como agora.