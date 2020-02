Livro de Philip Roth imagina presidente dos EUA de tendência fascista

SÉRIE

Quando saiu em 2004, o livro Complô Contra a América parecia apenas um exercício de imaginação paranoica retroativa do escritor americano Philip Roth (1933-2018): a chegada de um xenófobo de tendências fascistas à Casa Branca no começo da Segunda Guerra Mundial.

A noção de fantasia ruiu com a ascensão de Donald Trump à Presidência, segundo o produtor David Simon (criador da consagrada The Wire), que decidiu adaptar a obra numa minissérie para o canal HBO, The Plot Against America (sem título em português).

Para sua ficção histórica, Roth se baseou nas simpatias totalitárias de um personagem real, o herói nacional Charles Lindbergh — primeiro homem a voar sozinho sobre o Oceano Atlântico sem escalas em 1927. E vislumbrou o que aconteceria se ele derrotasse o presidente Franklin D. Roosevelt nas eleições de 1940.

Como pano de fundo, uma humilde família judia em Newark, Nova Jersey (inspiração autobiográfica do autor), lidando com a opressão e com o preconceito crescentes que a “onda Lindbergh” desencadeia. A produção em seis episódios conta com John Turturro, como um rabino pró-Lindbergh, e Winona Ryder, da comunidade protagonista. O livro saiu no Brasil numa edição da Companhia de Bolso, além de integrar uma caixa com outros três romances de Roth, da Companhia das Letras.

Complô Contra a América | Livro de Philip Roth | Companhia de Bolso, R$ 39,90

The Plot Against America (minissérie) | Com John Turturro, Winona Ryder | HBO / HBO Go (assinatura) | Estreia em 16/3

MÚSICA

Country sem lapidação

Com carreira calcada no pop jazz, Norah Jones exercita o apreço pela country music no projeto paralelo Puss N’ Boots com as amigas Sasha Dobson e Catherine Popper. Elas se revezam em guitarra, violão, baixo e bateria e voz, em gravações sem maiores lapidações de estúdio. Sister é o segundo álbum do trio, com dez originais e quatro covers — entre as quais se destaca a doçura de It’s a Wonderful Lie, de Paul Westerberg.

Sister | Álbum de Puss N’ Boots Blue Note | Disponível em streaming

EXPOSIÇÃO

Retrospectiva de Warhol

Quem for a Londres até setembro deve fazer uma visita à Tate Modern para ver Andy Warhol Retrospective, exposição do mestre da pop art. Além de telas com imagens de Marilyn Monroe, garrafas de Coca-Cola e latas de sopa Campbell’s, há um ambiente que remete ao lendário Exploding Plastic Inevitable, espetáculo multimídia de 1966 que revelou a banda Velvet Underground, de Lou Reed.

Andy Warhol Retrospective | Exposição de Andy Warhol | Tate Modern, Londres (tate.org.uk) | De 12/3 a 6/9