Cultura | Épico mafioso

Ítalo-americano de Nova York, nascido em 1942, o cineasta Martin Scorsese já abordou a máfia em Caminhos Perigosos (1973), Os Bons Companheiros (1990), Cassino (1995) e Os Infiltrados (2005). Agora lança um dos filmes mais esperados do ano, o épico de 3 horas e meia O Irlandês, para a Netflix. O filme estreará nos cinemas brasileiros em 14 de novembro, e logo depois estará disponível em streaming.

Scorsese reuniu Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino e, à beira dos 80 anos, conta agora o caso lendário do sumiço nunca solucionado do corrupto líder sindical Jimmy Hoffa, nos anos 50. O filme tem ritmo lento e, ainda assim, violento. Efeitos de computação gráfica ajudam a rejuvenescer ou envelhecer os atores de acordo com a época. Frank (De Niro), ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, vira homem de confiança do chefão Russell Bufalino (Pesci) e de Jimmy Hoffa (Pacino), comandante do poderoso sindicato dos caminhoneiros. Hoffa foi investigado pelo Congresso, virou inimigo de Robert Kennedy e acabou preso na década de 60. Ao sair, ameaçou revelar segredos. Desapareceu sem rastros em 1975. Frank é o principal suspeito, mas isso pouco importa. Trata-se de uma história de corrupção e seus efeitos sobre as relações humanas. Um filme para reflexão.

O Irlandês | Direção de Martin Scorsese | Com Robert De Niro,

Al Pacino, Joe Pesci | Estreia em 14/11 (cinemas) e 27/11 (Netflix)

FILME

Uma rainha

A terceira temporada de The Crown, série biográfica sobre a rainha britânica Elizabeth II, retorna diferente em 17 de novembro na Netflix. A jovem Claire Fox, a protagonista anterior nas cenas ambientadas nos anos 50, é substituída por Olivia Colman para os acontecimentos dos anos 60 dos novos episódios. Colman, vale lembrar, ganhou o Oscar de Melhor Atriz deste ano por interpretar outra rainha inglesa, Anne, em A Favorita.

The Crown (3a temporada) | Criação de Peter Morgan | Com Olivia Colman | Estreia em 17/11 (Netflix)

LIVRO

Um príncipe

Em vida, o misterioso cantor-guitarrista Prince foi sempre avesso a entrevistas. Mas vinha escrevendo suas memórias antes de sua morte repentina em 2016, aos 57 anos. A obra ficou inacabada, mas o que ele deixou registrado rendeu o livro The Beautiful Ones, que esclarece como ele se moldou para triunfar na música pop. Além do relato, o grande tesouro são os manuscritos de cartas, as fotos de álbum de família e as letras de música.

The Beautiful Ones | Por Prince | Spiegel & Grau | R$ 120 (amazon.com.br)