Como Fazer | Entrega rápida todos os dias

A fabricante de cosméticos Natura começou em 2011 um plano de expansão que levaria os produtos para os clientes não apenas por meio da venda direta das consultoras, num modelo firmado nos 45 dos então 50 anos de história da companhia, mas também via comércio eletrônico, lojas próprias e franquias. Para abastecer o sistema, a empresa ampliou a rede de distribuição de um centro localizado no interior de São Paulo para sete centros espalhados pelo Brasil.

A variedade de canais de venda aumentou a complexidade da distribuição de produtos, sobretudo em datas comemorativas, como Black Friday e Natal. Antes de 2017, o tempo médio de entrega de uma encomenda nesses períodos era de 15 dias. Apesar de a média do mercado ser de 18 dias, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Compre&Confie, a ambição dos executivos da área de logística e suprimentos da Natura era estar perto do prazo médio da companhia em datas comuns, quando entregam em cerca de 48 horas.

“Precisávamos garantir um padrão de qualidade o ano todo”, diz Nestor Felpi, diretor global de logística e suprimentos da Natura. A prioridade era reduzir o número de itens manipulados pelos responsáveis pela separação de pedidos. Veja os passos — e os resultados — a seguir.