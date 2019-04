Cultura | Entre os clássicos e o pop

MÚSICA

Riqueza resgatada

Duas efemérides coincidiram com o resgate de uma boa obra perdida. Em 1o de abril, completou-se o 35o aniversário do assassinato do cantor de soul Marvin Gaye pelo próprio pai, após anos de conflito. Já o dia 2 marcou seu 80o aniversário de nascimento. O que importa é que acaba de ser retirado dos arquivos um inédito álbum deixado quase pronto por Marvin em 1972, You’re The Man. Foi uma transição entre o engajado What’s Going On (1971) e o sedutor Let’s Get It On (1973). Algumas das 17 faixas são esboços inacabados. Destaque para o lirismo experimental de Piece of Clay.

You’re the Man | Marvin Gaye | Motown | Disponível em streaming

MÚSICA

Guinada sensível

Com seu terceiro álbum, lançado há cinco anos, o paulistano Thiago Pethit poderia ser rotulado como roqueiro alternativo brasileiro rebelde e se acomodar nesse papel. No novo Mal dos Trópicos (Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação), ele se distancia desse enquadramento. Em nove faixas, com arranjos orquestrais sinfônicos, loops de batidas, violões de bossa nova e vocais sutis que entregam a visão de mundo e as dores pessoais que lhe inspiram, Pethit criou uma obra peculiar, delicada e potente, que comenta seu tempo e soa atemporal.

Mal dos Trópicos (Queda e ascensão de Orfeu da Consolação) | Thiago Pethit | Tratore | Disponível em streaming

LIVRO

Visionário tecnológico

O francês Jules Verne (1828-1905) — ou Júlio Verne, como várias gerações de brasileiros o chamam por décadas — ficou para a posteridade como o visionário futurista de obras como Viagem ao Centro da Terra, 20 000 Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Agora um livro menos famoso ganha edição caprichada da editora Carambaia. Em O Testamento de Um Excêntrico, de 1900, o escritor vislumbrou uma disputa pela solução de um enigma que daria acesso à herança de um milionário de Chicago. Como tempero, abordou os desenvolvimentos tecnológicos dos Estados Unidos sobre os quais lia a respeito.

O Testamento de um Excêntrico | Jules Verne | Carambaia | R$ 134,90

SÉRIE

Dragões me mordam

O canal a cabo HBO conhece bem a expectativa gerada pela temporada final de uma série popular e elogiada. Aconteceu em 2007 com Família Soprano, que revolucionou os seriados de TV, cujo epílogo enigmático provocou manifestações de amor e ódio e ainda é discutido com fervor por fãs extremados. O que ocorreu com a obra sobre mafiosos de Nova Jersey pode ser multiplicado pela oitava e última temporada de Game of Thrones, já que sua trama com geopolítica imaginária, mitos ancestrais e fantasia tem um apelo nerd muito maior. Por seis semanas, a partir de 14 de abril, será assunto obrigatório.

Game of Thrones 8a temporada | 6 episódios | HBO (TV por assinatura) | Estreia em 14/4